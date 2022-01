Basket, Serie A1 Femminile, 5a di ritorno: vittorie esterne per Costa Masnaga e Schio

Costa Masnaga e Schio vittoriose nei due match del sabato validi per il diciottesimo turno della Techfind Serie A1. Molto combattuta la partita del PalaBubani tra E-Work Faenza e la Limonta Costa Masnaga: si decide all'overtime, 72-74 per le masnaghesi, che acciuffano il match nei 40' grazie ai liberi di Villa e Spreafico, dopo il +4 firmato da Schwienbacher. Nell'overtime Matilde Villa sale in cattedra con sei punti in fila, poi Jablonowski firma il +5: stavolta è Faenza a riprendere il match con cinque liberi di Davis, ma un canestro di Allievi e il successivo stop difensivo di Costa regalano la vittoria alle ospiti.

A decidere il match tra Costruzioni Italia Broni e Famila Wuber Schio è il secondo quarto, in cui le scledensi piazzano un 8-20 di parziale per la fuga a metà gara. Al ritorno in campo dopo l'intervallo, le ospiti allungano sino al +22 a fine terzo parziale. Ancora un'ottima Keys per Schio, 17 punti per lei, 9 per Sottana alla sua quattrocentesima presenza in Serie A1; per Broni un'unica doppia cifra, gli 11 punti di Galbiati.



Akronos Moncalieri - Fila San Martino di Lupari 55 - 71



E-Work Faenza - Limonta Costa Masnaga 72 – 74 (d1ts)

Costruzioni Italia Broni - Famila Wuber Schio 48 – 82



Domenica 30 gennaio



Allianz Geas Sesto San Giovanni - USE Scotti Rosa Empoli

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - La Molisana Magnolia Campobasso

Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia



Passalacqua Ragusa - Dinamo Sassari





Akronos Moncalieri - Fila San Martino di Lupari 55 - 71 (16-15, 32-38, 40-56, 55-71)



AKRONOS MONCALIERI: Toffolo* 11 (5/7 da 2), Cordola 4 (0/2, 1/3), Landi* 5 (1/4, 1/2), Reggiani* 12 (3/7, 2/3), Delbalzo Gueye, Landi, Katshitshi 4 (2/4 da 2), Ruzickova* 10 (5/10, 0/2), Miletic* 4 (2/4, 0/1), Nicora, Giacomelli 3 (0/3, 1/4), Cherubini 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 2/3 - Rimbalzi: 34 10+24 (Reggiani 9) - Assist: 18 (Landi 4) - Palle Recuperate: 7 (Landi 4) - Palle Perse: 22 (Katshitshi 5) - Cinque Falli: Cordola

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 26 (11/17, 0/1), Guarise, Filippi* 5 (1/1, 1/4), Milazzo* 9 (3/6, 1/3), Diakhoumpa, Pilabere 5 (1/1 da 3), Pastrello* 6 (1/4, 1/2), Russo 13 (1/5, 3/6), Mitchell* 7 (3/7, 0/1), Arado, Peserico, Mini

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 20/42 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 10/17 - Rimbalzi: 39 12+27 (Kelley 11) - Assist: 8 (Milazzo 3) - Palle Recuperate: 15 (Kelley 5) - Palle Perse: 13 (Kelley 5)

Arbitri: Martellosio M., Ferretti F., Mignogna C.





E-Work Faenza - Limonta Costa Masnaga 72 - 74 (15-18, 35-35, 50-45, 63-63, 72-74) (d1ts)



E-WORK FAENZA: Kunaiyi-Akpanah* 9 (3/7, 0/1), Schwienbacher* 17 (2/5, 4/7), Cappellotto 3 (1/1 da 3), Cupido* 10 (4/9, 0/4), Policari 6 (1/3, 1/6), Manzotti 5 (2/4, 0/7), Llorente, Castello* 3 (1/4 da 2), Davis* 12 (2/4, 1/4), Porcu 7 (0/1, 2/5)

Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 15/39 - Tiri da 3: 9/37 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 51 22+29 (Kunaiyi-Akpanah 19) - Assist: 11 (Cupido 4) - Palle Recuperate: 7 (Kunaiyi-Akpanah 2) - Palle Perse: 18 (Davis 4) - Cinque Falli: Policari

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 12 (1/4, 2/12), Villa 5 (1/5, 1/4), Villa* 15 (3/10, 0/1), Osazuwa NE, Caloro 3 (0/1, 1/4), Balossi, Jablonowski* 10 (2/6, 0/4), Allievi* 10 (4/5 da 2), Vaughn* 19 (9/12 da 2), Labanca NE

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 20/43 - Tiri da 3: 4/25 - Tiri Liberi: 22/25 - Rimbalzi: 48 15+33 (Jablonowski 16) - Assist: 9 (Jablonowski 5) - Palle Recuperate: 9 (Villa 3) - Palle Perse: 16 (Allievi 6) - Cinque Falli: Spreafico

Arbitri: Masi A., Frosolini I., Castellaneta A.





Costruzioni Italia Broni - Famila Wuber Schio 48 - 82 (18-19, 26-39, 41-63, 48-82)



COSTRUZIONI ITALIA BRONI: Bestagno* 6 (1/6, 1/2), Albano 5 (1/3, 1/2), Repetto, Galbiati* 11 (3/7, 1/3), Mazza 5 (1/3, 0/1), Dedic* 7 (2/8, 1/2), Castelli, Westerik* 4 (2/7, 0/1), Smith* 8 (3/7, 0/1), Bona 2 (1/3 da 2)

Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 14/44 - Tiri da 3: 4/12 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 42 9+33 (Dedic 10) - Assist: 11 (Mazza 3) - Palle Recuperate: 4 (Mazza 2) - Palle Perse: 30 (Bestagno 6)

FAMILA WUBER SCHIO: De Shields 13 (5/10, 0/2), Del Pero, Mestdagh 9 (2/3, 1/5), Sottana* 9 (3/5, 1/3), Verona 2 (1/3, 0/1), Crippa 6 (0/2, 2/3), Andre'* 12 (5/10 da 2), Dotto* 9 (3/5, 1/2), Keys* 17 (4/9, 1/1), Laksa* 5 (1/2, 1/8)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 24/49 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 13/21 - Rimbalzi: 47 15+32 (Andre' 10) - Assist: 13 (Verona 5) - Palle Recuperate: 19 (Andre' 5) - Palle Perse: 13 (Andre' 3) - Cinque Falli: Crippa

Arbitri: Chersicla A., Corrias C., Caravita G.