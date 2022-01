Basket, Serie A1 Femminile, 5a di ritorno: tutti i risultati e le statistiche

Nei match della domenica della Serie A1 successi importanti per due formazioni in ottica play-off: festeggiano entrambe le squadre in casa, ovvero Lucca e Geas.

Vittoria fondamentale in ottica quinto posto per la Gesam Gas E Luce Lucca che supera La Molisana Magnolia Campobasso 68-63, risolvendo a proprio favore il confronto negli scontri diretti (2-0 per le toscane). Campobasso, priva del pivot titolare Gray, resta a lungo in partita grazie ai 14 punti di Nicolosi d a 13 di Parka, ma alla fine la spuntano le toscane con 17 di Wiese decisiva nel finale e 13 di Dietrick.

Dopo una prima metà gara sofferta, l'Allianz Geas Sesto San Giovanni supera il fanalino di coda Use Rosa Scotti Empoli per 79-66: alla lunga viene fuori la maggior profondità della squadra lombarda, contro le toscane ampiamente rimaneggiate (appena otto giocatrici a disposizione, tra cui le giovani Aramini e Antonini). Empoli rimane in linea di galleggiamento sino a metà gara, 36 pari, poi a inizio ripresa l'infortunio alla pivot Williams che limita l'americana per tutta la seconda metà: Jeune (31) fa quel che può ma alla fine la spunta il Geas, guidata dai 26 punti della guardia Gwathmey.

Risultati 5a di ritorno





Akronos Moncalieri - Fila San Martino di Lupari 55 - 71

E-Work Faenza - Limonta Costa Masnaga 72 - 74

Costruzioni Italia Broni - Famila Wuber Schio 48 - 82

Allianz Geas Sesto San Giovanni - USE Scotti Rosa Empoli 79 - 66

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - La Molisana Magnolia Campobasso 68 - 63



30/03/2022

Passalacqua Ragusa - Dinamo Sassari

Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia RINVIATA





Classifica



Famila Wuber Schio**** 28, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 22, Umana Reyer Venezia****** 20, Passalacqua Ragusa***** 20, Virtus Segafredo Bologna***** 20, La Molisana Magnolia Campobasso****** 14, Fila San Martino di Lupari***** 14, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 14, Limonta Costa Masnaga** 12, Dinamo Sassari****** 10, Costruzioni Italia Broni**** 6, Akronos Moncalieri*** 6, E-Work Faenza***** 4, USE Scotti Rosa Empoli***** 2.



**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

******sei partite in meno