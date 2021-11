Serie A1 femminile, oggi la 6a giornata: programma delle partite e dove vederle in tv e streaming

Techfind Serie A1 pronta per la sesta giornata, l'ultima prima della sosta per le qualificazioni a Eurobasket Women 2023 che vedranno impegnata la Nazionale, che si giocherà interamente questa sera. Anticipano Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Dinamo Sassari, in campo dalle 15 (diretta esclusiva LBF TV).

Il clou è naturalmente il match tra Passalacqua Ragusa e Famila Wuber Schio (ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411), sfida con grandissima storia alle spalle, anche di recente. L'ultimo precedente, sicuramente, non fa testo per le tante assenze ma è un netto 99-57 per le scledensi in Supercoppa: da valutare i progressi di Ragusa nello scontro al PalaMinardi, di sicuro Schio viene da una grande settimana, col ritorno alla vittoria in EuroLeague Women contro il Fenerbahce, maturato malgrado l'assenza di un elemento importante come Dotto.

E-Work Faenza e Umana Reyer Venezia in campo alle 19 (diretta esclusiva LBF TV). Faentine sempre alle prese con infortuni e acciacchi: oltre a Schwienbacher e Morsiani, probabile anche l'assenza di Llorente mentre Cupido e Kunaiyi-Akpanah dovrebbero stringere i denti malgrado i problemi fisici. Venezia è reduce dal -1 contro Mosca in EuroLeague Women e da una settimana turbolenta, con l'esonero di coach Massimo Romano dopo il -38 contro Bologna: squadra temporaneamente affidata al vice Pernias Escrig. Possibile l'esordio anche in campionato per Ndour, già utilizzata in Europa, a riposo invece Penna.

La Limonta Costa Masnaga, reduce dal ritorno alla vittoria contro Faenza in un match molto sofferto, va in trasferta per la sfida all'Akronos Moncalieri (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV), match insidioso per la formazione masnaghese che ancora non ha potuto contare sull'apporto di Spreafico, che non dovrebbe essere della contesa per la microfrattura alla caviglia che ne ha condizionato l'impiego in stagione sinore.

La Costruzioni Italia Broni ospita La Molisana Magnolia Campobasso (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV), sfida importante per le molisane dopo il ko rimediato in casa contro Lucca. Non dovrebbero esserci particolari situazioni d'indisponibilità da entrambe le parti, da segnalare il doppio ex in casa campobassano con Premasunac (non al 100% ma presente) e Togliani che vantano trascorsi con la maglia biancoverde, ritorno al PalaBrera per loro.

Derby toscano proprio tra Gesam Gas E Luce Lucca e Use Rosa Scotti Empoli (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV), con la squadra empolese reduce dal primo successo contro Geas. Dovrebbe essere anche la prima partita della nuova USA di coach Cioni, la guardia Jeune, mentre dall'infermeria si attendono novità per quanto riguarda Baldelli, tutti i dubbi sul suo utilizzo dovrebbero esser sciolti nei prossimi. Ex dell'incontro la tiratrice empolese Ravelli.

Caterina Dotto, ex di lusso, e l'Allianz Geas Sesto San Giovanni fanno visita al Fila San Martino di Lupari (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV), una delle formazioni più brillanti di questo inizio stagione, che ritrovata Milazzo ha inflitto un +16 a Moncalieri, mentre coach Zanotti attende risposte dalle sue dopo il ko di Empoli e spera in buone notizie per quanto riguarda Crudo, assente nel match giocato in Toscana.