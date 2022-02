Basket, serie A1 Femminile, 6a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle

Sei partite tutta al sabato per la Serie A1, con il match tra Akronos Moncalieri e Limonta Costa Masnaga ricalendarizzato al 17 febbraio.

Una giornata ricca di partite con fascino e tradizione, si parte ovviamente dalla sfida tra Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa (sabato, ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411). Ragusa è tornata all'attività in settimana, e adesso conta nei prossimi giorni di ritrovare in organico la USA Hebard (difficile il suo impiego già al PalaRomare); chiaramente le iblee non sono al 100% ma Schio viene a sua volta da una trasferta molto impegnativa di EuroLeague Women, a Istanbul, quindi la partita potrebbe riservare non poche sorprese.

Una sfida che può essere indicativa per la classifica è quella tra Fila San Martino di Lupari e Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Entrambe le formazioni stazionano in zona Playoff da parecchie giornate, ma devono fare i conti con le dirette inseguitrici: attenzione anche allo scontro diretto, +5 per il Geas all'andata. Nel match diversi "ritorni" specie in posizione di play, con il duo Dotto-Fietta che torna per l'occasione al PalaLupe.

In rampa di lancio, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari sfida la Virtus Segafredo Bologna (sabato, ore 17, diretta esclusiva LBF TV). Shepard e Lucas, oltre all'arrivo di una solidissima Skoric, stanno letteralmente trascinando Sassari ai margini della zona Playoff, Bologna viene da una situazione sanitaria complessa ma sta ritrovando la giusta condizione. Coach Restivo, per il test emiliano, potrà contare anche su Dell'Olio, recuperata nel match giocato contro Campobasso mercoledì.

Derby toscano tra Use Rosa Scotti Empoli e Gesam Gas E Luce Lucca (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV), sicuramente di richiamo a dispetto della classifica che vede molto attardate le empolesi. Coach Cioni aspetta buone notizie circa le condizioni di Williams, claudicante nel match contro il Geas, sia per le assenze del PalaNat causa Covid-19; nel frattempo Lucca è lanciatissima, dopo aver completato un bis importante al PalaTagliate, Broni e Campobasso sconfitte nel giro di sette giorni.

Prestigioso appuntamento per la E-Work Faenza, che dopo la vittoria nel recupero con Broni trova al Taliercio l'Umana Reyer Venezia (sabato, ore 19, diretta esclusiva LBF TV). Faentine reduci da un recupero vincente contro Broni, in una partita sofferta e parecchio contratta risolta dalla leadership di Cupido nel finale; per Venezia, dopo la sconfitta contro Praga, occasione per tornare in carreggiata con i primi test di campionato dopo alcuni rinvii.

La Molisana Magnolia Campobasso, negli ultimi match fortemente penalizzata dall'indisponibilità di Gray, cerca riscatto in casa contro la Costruzioni Italia Broni (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Sino a sabato terrà banco la condizione della pivot per coach Domenico Sabatelli, specie contro le lombarde che possono contare su una frontline insidiosa come quella formata da Dedic e Smith. In casa Campobasso da sottolineare una ex, la play/guardia Togliani mentre per Broni c'è Masic, che ha militato con la Magnolia in Serie A2.