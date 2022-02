Basket, Serie A1 Femminile, 6a di ritorno: tutti i risultati e le statistiche

Grandi emozioni nelle sei partite giocate per la 6a di ritorno in Serie A1. Il big match tra Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa, è il risultato con lo scarto più ampio: la sfida dura soltanto il primo quarto, poi è Schio a dilagare mostrando sicuramente la buona condizione già evidenziata nella vittoria di Istanbul in EuroLeague Women concendendo appena 28 punti nei successivi 30'. Doppie doppie per le solite Gruda (15+10) e Keys (14+13), super Andrè dalla panchina con 19 e bene anche Verona con 10; per Ragusa, che deve far fronte all'indisponibilità di Taylor e Ostarello (oltre alle lungodegenti Consolini e Hebard), la più brillante è l'ex Tagliamento che firma 19 punti.

Nel derby toscano grandissime emozioni: Gesam Gas E Luce Lucca vince in rimonta su Use Rosa Scotti Empoli 76-78. A deciderla due tiri liberi di Miccoli su situazione di bonus, dopo il recupero decisivo della difesa lucchese. Si materializza così una grande rimonta per le ospiti, sotto 50-38 a metà gara, con assoluta protagonista una Dietrick da 26 punti; per Empoli 23 di Rembiszewska, su cui però pesa la palla persa e il fallo che di fatto genera i due punti della vittoria delle avversarie.

Grande equilibrio anche nella sfida tra Fila San Martino di Lupari e Allianz Geas Sesto San Giovanni, decisa dopo un overtime: l'ex Gwathmey aggancia con quattro punti di fila nel finale, sfruttando l'imprecisione di San Martino dalla lunetta che di fatto sancisce il 57 pari dopo 40'. Nell'overtime cinque punti di Kelley e Milazzo danno il +5 alle "Lupe", nonostante i punti di Gwathmey la squadra di caso mantiene le distanze e si gioca dunque per la differenza canestri nello scontro diretto: aspetto che premia San Martino, visto il risultato finale di 69-61 per effetto del jumper di Mitchell e del conseguente fallo in attacco di Graves.

Ritorno in campo con vittoria per la Virtus Segafredo Bologna, che in una sfida parecchio divertente, dominata dagli attacchi, vince 91-95 sul campo del Banco di Sardegna Dinamo Sassari. La Virtus, che ritrova Hines-Allen nello starting five (subito 19+6 per lei), trova una prestazione da all-around di Turner (19 punti, 15 rimbalzi, 8 assist) per superare la solita combinazione delle USA della Dinamo: Shepard ne mette 27 con 16 rimbalzi, 29 per Lucas.

L'Umana Reyer Venezia supera nettamente l'E-Work Faenza, con 17 punti di una Ndour assoluta protagonista e 15 di Thornton. Per Faenza l'unica in doppia cifra è Cupido, che dunque conferma il ruolo da top scorer già ribadito con Broni: la partita in sè vede Venezia condurre di 10 punti dopo la prima metà di gioco, per poi piazzare il 26-10 nel terzo quarto che chiude la partita.

La Molisana Magnolia Campobasso supera la Costruzioni Italia Broni per 78-52: a guidare le molisane la grande ex di turno, l'ala croata Premasunac, che mette 20 punti con 9 rimbalzi. Per il resto, margine che lievita soprattutto nell'ultima frazione (dopo un primo tempo chiuso 41-33) in cui la formazione molisana piazza un 22-9 che chiude le ostilità. Per Broni sono 17 i punti di Smith, 14 per Galbiati.

Serie A1, 6a giornata di ritorno, risultati



Dinamo Sassari - Virtus Segafredo Bologna 91 - 95

Umana Reyer Venezia - E-Work Faenza 87 - 57

Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 77 - 41

La Molisana Magnolia Campobasso - Costruzioni Italia Broni 78 - 52

USE Scotti Rosa Empoli - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 76 - 78

Fila San Martino di Lupari - Allianz Geas Sesto San Giovanni 69 - 61 d1ts



17/02/2022

Limonta Costa Masnaga - Akronos Moncalieri



Classifica



Famila Wuber Schio 30, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 24, Umana Reyer Venezia 22, Virtus Segafredo Bologna 22, Passalacqua Ragusa 20, La Molisana Magnolia Campobasso 16, Fila San Martino di Lupari 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni 14, Dinamo Sassari 12, Limonta Costa Masnaga 12, E-Work Faenza 6, Akronos Moncalieri 6, Costruzioni Italia Broni 6, USE Scotti Rosa Empoli 2