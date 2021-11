Basket, serie A1 Femminile: il programma delle partite e dove vederle

Scatta oggi in serie A1 Femminile la settima giornata di andata di campionato. A scaldare il turno sarà già da sabato la sfida tra La Molisana Magnolia Campobasso e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 19, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411). Sarà la prima panchina di coach Andrea Mazzon, che potrà contare sulla maggioranza del gruppo ad esclusione di Pan, che secondo la tabella di marcia dovrebbe rientrare a ridosso di Natale. Doppio ex per il match, da una parte Anna Togliani, dall'altra Giovanna Elena Smorto.

Nella stessa giornata partita molto importante per la classifica quella tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Akronos Moncalieri (sabato, ore 17.30, diretta esclusiva LBF TV). In casa Akronos la principale novità sul fronte delle infortunate riguarda Cordola, per cui il rientro è previsto poco prima di Natale, mentre è sempre assente la lungodegente Berrad.

Sfida di grande fascino quella tra Virtus Segafredo Bologna e Passalacqua Ragusa (domenica, ore 15, diretta esclusiva LBF TV), che coincide col ritorno delle virtussine alla Segafredo Arena. Le siciliane in settimana hanno accolto il loro nuovo arrivo, l'attesissima pivot americana Hebard, pronta a prendere il controllo sotto le plance per le iblee: coach Gianni Recupido ha già specificato che, nonostante Ruzickova rimanga sino a fine novembre, la slovacca dovrebbe far posto a Hebard già da domenica. In casa Virtus Segafredo si avvicina a grandi passi il debutto dell'ex Cinili, che già prima della sosta aveva cominciato ad allenarsi in gruppo.

Scendendo in classifica Use Rosa Scotti Empoli ed E-Work Faenza si sfidano (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), per scalare ulteriormente una graduatoria sinora problematica per entrambe. La notizia positiva per Faenza è che le romagnole potrebbero tornare a ranghi completi, Llorente e Schwienbacher sono prossime al recupero; anche Empoli lavora al recupero di Baldelli, assente prima della sosta.

Una delle partite di maggior fascino del turno è quella tra Allianz Geas Sesto San Giovanni e Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), che può valere un posto "al sole" in zona Playoff. Doppio ex da entrambe le parti: la lunga Graves per le rossonere, l'ala Gilli per Lucca.

Fila San Martino di Lupari al PalaLupe incrocia le armi contro Costruzioni Italia Broni (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La notizia dal rientro dalla sosta è che Broni non potrà contare ancora a lungo su Nasraoui, ai box per un grave infortunio alla caviglia. Infortunata di lungo corso in casa San Martino l'ex Ianezic.

La gioventù della Limonta Costa Masnaga prova a insidiare l'esperienza del capolista Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Sicuramente match particolare per la rientrante ex Spreafico, che dovrebbe giocare uno spezzone di partita avendo recuperato dall'infortunio alla caviglia, e per la guardia scledense Del Pero, che a Costa Masnaga ha fatto registrare eccellenti prestazioni in Serie A2 e Serie A1.