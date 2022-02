Basket, serie A1 Femminile, 7a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle

Techfind Serie A1 in campo con cinque match nel weekend: rinviate Famila Wuber Schio-Limonta Costa Masnaga e Umana Reyer Venezia-La Molisana Magnolia Campobasso, per gli impegni in EuroLeague Women delle nostre due rappresentanti.

Il clou è senza dubbio Passalacqua Ragusa contro Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 17, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411). Settimana frenetica a Ragusa che, dopo l'emergenza contro Empoli, respira col rientro in Italia di Romeo e il rientro in gruppo di Hebard, che tra l'altro ha giocato il suo unico match italiano sinora proprio contro le virtussine: per coach Recupido rimangono out naturalmente le lungodegenti Consolini e Spinelli, si attendono buone nuove per Taylor e Ostarello. Per Bologna il punto interrogativo è Zandalasini: dopo il forfait contro Campobasso l'Azzurra rientrerà per il big match?

Il PalaTagliate ospita uno scontro importante in chiave Playoff col Gesam Gas E Luce Lucca impegnato contro l'Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 19, diretta esclusiva LBF TV). Incrocio importante specie per Geas, che con le ultime sconfitte pare aver perso un po' di terreno sui piani alti della classifica: Lucca, dal canto suo, vuole la vittoria per continuare a candidarsi al ruolo di più diretta inseguitrice delle grandi.

In un orario un po' insolito l'Akronos Moncalieri ospita il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 15.15, diretta esclusiva LBF TV). La sconfitta di Costa Masnaga ha complicato la situazione per le moncalieresi che, tornate a pieni ranghi, sfidano una Dinamo che pare aver trovato il suo ritmo in campionato, guidata dal forte trio di straniere Lucas-Shepard-Skoric.

In serie negativa, la Costruzioni Italia Broni ospita il Fila San Martino di Lupari al PalaBrera (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La squadra di coach Castelli è reduce da ben otto sconfitte consecutive, e gli inserimenti sul mercato di Smith e Westerik non hanno portato in cascina preziose vittorie per le biancorosse. San Martino, dal canto suo, ha giocato un buon match contro Venezia malgrado l'assenza di Russo, uscita acciaccata dalla vittoria di Campobasso.

Brividi in zona Playout, la E-Work Faenza contro l'Use Rosa Scotti Empoli al PalaBubani (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). All'andata vittoria pesantissima di Faenza, +9 grazie a un'eccezionale fiammata di Cupido nel finale dell'incontro: Empoli, al netto dell'ultima uscita proibitiva con Ragusa, è chiamata a una grande prestazione nel primo match di un trittico fondamentale per la salvezza che prevede anche le sfide con Moncalieri e Broni. In settimana intanto le toscane hanno salutato l'esterna Ravelli, destinazione A2, e Lucchesini, direzione Roseto.

Dicevamo degli impegni in EuroLeague Women di Schio e Venezia: il Beretta Famila sfida il Fenerbahce a Istanbul (sabato, ore 16). Partita fondamentale per le scledensi per la qualificazione ai Playoff: con una vittoria il Famila ritroverebbe i Quarti per la prima volta dal 2018. La gara sarà anche l "Game of the Week" della EuroLeague Women, in diretta sul Canale Ufficiale Youtube FIBA.

Per l'Umana Reyer la partita con MBA Mosca decide l'ingresso o meno in EuroCup Women (domenica, ore 17): in caso di vittoria le orogranata accederanno alla manifestazione, provando magari a superare la finale della scorsa stagione. Una sconfitta significherebbe invece l'eliminazione dalle competizioni europee per l'annata 2021/2022, posta in palio dunque molto alta. Anche la sfida delle orogranata andrà in onda sul Canale Ufficiale Youtube FIBA.