Basket, Serie A1 Femminile, 7a di ritorno: sintesi, risultati e classifica

La serie A1 Femminile celebra un ventesimo turno ricco di spunti, con una grossa sorpresa in quel di Moncalieri nel match che apre la domenica.

Nello scontro diretto la Virtus Segafredo Bologna è troppo per una rimaneggiata Passalacqua Ragusa: gara a senso unico al PalaMinardi con le emiliane che prendono subito il largo da subito, grazie ai 15 della rientrante Zandalasini e al buon impatto di Pasa, che firma 11 punti. Ragusa si affida ancora una volta a Tagliamento, 19, ma patisce ben presto le rotazioni corte e subisce nel finale altri infortuni, quello alla caviglia di Kacerik e un problema fisico per Santucci: 57-84 il finale.

Preziosissima vittoria per l'Akronos Moncalieri che supera 70-68 il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, in rimonta: la squadra ospite parte benissimo, 10-24 dopo il primo quarto, poi la rimonta delle piemontesi che fanno capolino attorno a una perfetta Miletic, 19 punti e 14 rimbalzi; prezioso anche l'apporto di Cordola, 14. Sassari, senza Shepard, si affida a una funambolica Lucas (24 punti): nel finale è proprio lei a rispondere alle tripla del temporaneo +3 di Miletic, ma dall'altra parte è Paixao a chiudere la gara per la gioia del PalaEinaudi.

Successo molto significativo per la Gesam Gas E Luce Lucca che stende l'Allianz Geas Sesto San Giovanni al PalaTagliate con un'ottima prestazione difensiva.

San Martino, senza Russo ancora out per infortunio, parte forte sulle ali della solita Kelley (19), mentre Milazzo (18) fa la differenza in cabina di regia (14-21 dopo il primo quarto). Dopo una buona reazione di Broni, che ha delle risorse importanti nelle solite Dedic, Galbiati e Smith (tutte in doppia cifra), San Martino allunga nel terzo periodo in cui piazza un importante break di 13-27: sul velluto la squadra di coach Serventi nell'ultimo parziale, alle già citate Kelley e Milazzo si aggiungono in doppia cifra anche Pastrello e Mitchell.

Risultati



E-Work Faenza - USE Scotti Rosa Empoli 76 - 70

Akronos Moncalieri - Dinamo Sassari 70 - 68

Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna 57 - 84

Costruzioni Italia Broni - Fila San Martino di Lupari 54 - 76

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Allianz Geas Sesto San Giovanni 63 - 48

Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso RINVIATA

Famila Wuber Schio - Limonta Costa Masnaga RINVIATA





Classifica



Famila Wuber Schio**** 32, Umana Reyer Venezia***** 26, Virtus Segafredo Bologna**** 26, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 26, Passalacqua Ragusa**** 22, Fila San Martino di Lupari*** 20, La Molisana Magnolia Campobasso**** 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 14, Limonta Costa Masnaga*** 14, Dinamo Sassari***** 12, Akronos Moncalieri*** 8, E-Work Faenza*** 8, Costruzioni Italia Broni*** 6, USE Scotti Rosa Empoli** 2



**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno