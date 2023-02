Serie A1 Femminile, diciannovesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Serie A1 tutta in campo oggi, sabato 4 febbraio, per la diciannovesima giornata è l'ultima del campionato prima della sosta per gli impegni internazionali di Italbasket. La Virtus Bologna chiamata alla sfida contro l'Akronos Tech Moncalieri (ore 19, diretta esclusiva LBF TV). Bologna è reduce da un bel successo in EuroLeague Women con il non irreprensibile Olympiacos, ma le impressioni per coach Ticchi (sempre senza Parker in questa fase di stagione) sono state molto positve; Moncalieri, di contro, è in striscia negativa di sei sconfitte, complici anche i noti problemi legati agli infortuni, e non ha ancora vinto nel 2023.

Derby lombardo al PalaCremonesi: la Parking Graf Crema contro l'Allianz Geas (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Crema è cresciuta molto nel recente periodo rientrando a pieno titolo nella corsa al nono posto, certo per la formazione di coach Piazza l'avversaria pare davvero ostica: Geas sta pian piano recuperando condizioni e ogni elemento della rotazione a pieno regime, e si nota anche dal livello delle prestazioni che è salito con due vittorie consecutive molto larghe negli scarti.

Altro derby toscano quello tra Gesam Gas E Luce Lucca e Bruschi San Giovanni Valdarno (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). All'andata partita indimenticabile per le toscane, la prima vittoria nella Techfind Serie A1 con il tiro allo scadere di Tassinari a decidere il match: reduci dalla vittoria con Brescia, le toscane vogliono mantenere il buon momento contro una Lucca che nel frattempo attende sviluppi sulla situazione Miccoli, lussazione del quarto dito della mano destra contro Bologna.

Impegno complicato per la E-Work Faenza contro il Famila Schio (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Faenza non ha particolarmente brillato contro Campobasso, Schio dal canto suo viene da due gare controstanti: bella e concreta contro Ragusa, non brillantissima specie nel "clutch time" a Mersin in Turchia, con tutti i dovuti distingui legati a impegno e difficoltà della trasferta.

Il Fila San Martino di Lupari sfida la Passalacqua Ragusa (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). In flessione la formazione di coach Serventi, che contro il Geas ha perso anche la curiosa striscia di sei vittorie consecutive in trasferta: contro una Ragusa già battuta all'andata, le giallonere vogliono raddrizzare la stagione in casa, dove il record è pessimo (sei sconfitte di fila).

Per la RMB Brixia Basket partita complessissima in casa contro l'Umana Reyer Venezia (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). La Reyer molto motivata dopo la bella vittoria con Holon che è valsa la qualificazione tra le "magnifiche otto" di EuroCup Women, al netto delle assenze (Santucci, Cubaj, Melder); Brescia è finita all'ultimo posto, complice la sconfitta nel turno scorso a San Giovanni Valdarno.