Serie A1 Femminile, diciassettesima giornata: risultati e classifica

Trionfo Virtus Bologna nel big match con Schio, sorpresa Sassari contro Venezia, conferma Faenza su San Giovanni Valdarno: si è chiusi ieri un turno molto emozionante in serie A1. La Virtus Bologna si prende una vittoria importante specie dal punto di vista psicologico sul Famila Schio, un bel 94-80 frutto di un'importante supremazia in campo. Senza Parker, Rupert è stellare con 25 punti e 9 rimbalzi; Dojkic è prolifica (21) e precisa in distribuzione con 8 assist, mentre Zandalasini contribuisce con 23 punti alla causa. 30 punti di Mabrey per Schio che nell'ultimo quarto col massimo sforzo arriva a -6, ma poi cede l'onore delle armi in una cornice splendida (2200 spettatori secondo i dati ufficiali). Prima sconfitta in regular season per le scledensi dopo 769 giorni d'imbattibilità.

Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari sorprende per la seconda volta l'Umana Reyer Venezia in stagione, sempre al PalaSerradimigni: stavolta è 79-74 per la formazione sarde, guidata alla vittoria da una strepitosa Gustavsson, 24 punti e 11 rimbalzi; Holmes con la solita prestazione di sostanza, 21+11 per lei. In casa Reyer 17 per Delaere e per Shepard, ex dell'incontro tuttavia un po' imprecisa al tiro (7/20 dal campo per lei).

L'E-Work Faenza supera con autorità la Bruschi San Giovanni Valdarno, 70-54 per le romagnole il punteggio. Solito 18+14 d'ordinanza per Kunaiyi-Akpanah in casa Faenza, con 15 di Davis e 11 di Hinriksdottir a contribuire alla causa della formazione di coach Ballardini. Krivacevic mette 16 punti, ne fa 14 Garrick per San Giovanni che però perde una buona occasione per metter punti in saccoccia e rimane ferma sul fondo della classifica a due punti.