Serie A1 Femminile, diciottesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie A1 in campo per il diciottesimo turno: una grande rivalità nella partitissima che apre la giornata questa sera e lo scontro salvezza tra gli highlight del turno. Al PalaRomare di Schio, infatti, il Famila Schio trova la Passalacqua Ragusa (oggi, sabato 28 gennaio, alle ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV e MS Channel - Canale 814 di Sky). Schio reduce da una settimana contrastante, prima sconfitta in campionato con Bologna ma anche un'importante vittoria in EuroLeague Women contro Landes; la sfida contro Ragusa della grande ex Dotto (non l'unica, per questo match) è un'occasione per le "Orange" per ripartire in campionato, mentre le iblee sognano lo sgambetto alla capolista.

In zona salvezza, la Bruschi San Giovanni Valdarno ospita RMB Brixia Basket (oggi, sabato 28 gennaio, ore 19, diretta esclusiva LBF TV). All'andata Brescia ottenne un successo fondamentale, dopo una clamorosa rimonta, per un solo punto di scarto (68-67): San Giovanni, ancora ferma a due punti, ha dunque bisogno di vincere per abbandonare l'ultima posizione. Dal canto suo, Brixia s'avvicinerebbe ancora di più a scongiurare lo spettro ultimo posto: da valutare le scelte nella rotazione straniere di coach Zanardi, al netto delle indisponibilità di sorta.

La Molisana Magnolia Campobasso in casa contro la E-Work Faenza (domani, domenica 29 gennaio, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), che sembra aver trovato il suo ritmo nelle ultime settimane, compattandosi attorno al rendimento assicurato di Pallas Kunaiyi sotto le plance: Campobasso sicuramente non nel suo miglior momento, a Ragusa hanno patito degli infortuni Parks e Perry (tempi di recupero più corti per la prima) e in più ai box da diverse partite c'è anche la guardia Kacerik, "equilibratice" del quintetto molisano.

L'Akronos Tech Moncalieri prova a uscire da un periodo negativo nella sfida contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Per Moncalieri sempre d'attualità il tema delle assenze, che nelle ultime quattro partite, tutte concluse con delle sconfitte, si sono fatte sentire parecchio. Di contro c'è una Dinamo Sassari in stato di forma eccellente, sempre più lanciata verso il quarto posto in classifica indisturbato.

Interessante la sfida del PalaNat tra Allianz Geas e Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), con le rossonere reduci da ottime prestazioni. San Martino è una delle squadre più particolari del campionato per via del suo rendimento tra casa e trasferta: sei sconfitte consecutive al PalaLupe, ma anche una delle strisce da trasferta più lunghe del campionato, con sei vittorie di fila fuori casa. La squadra di Serventi, reduce dal brutto ko di Lucca, ha proprio bisogno di una vittoria in trasferta per mantenere una buona posizione di classifica.

Reduce dall'EuroCup, l'Umana Reyer Venezia sfida la Parking Graf Crema (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La Reyer, che sta ancora cercando la quadratura al netto dei tanti infortuni che stanno condizionando questa fase di stagione, alle prese con un test non facile: Crema è in netta ripresa, ha vinto bene contro Moncalieri e impensierito Schio in trasferta, candidandosi come avversaria tosta per chiunque per energia, ritmo e fisicità.

Dopo il ritorno alla vittoria, test molto complicato per la Gesam Gas E Luce Lucca contro la Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Sfida proibitiva per le toscane, che dopo la grande vittoria di San Martino cercano riscatto con le emiliane dell'ex Orsili, reduci dal successo contro Schio che ha caricato l'ambiente, prima della preventivabile sconfitta in EuroLeague Women contro il Fenerbahce.