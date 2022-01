Serie A1 Femminile: Famila Schio - Moncalieri 82-50

Nel recupero della quindicesima giornata di Techfind Serie A1 il Famila Wuber supera 82-50 l’Akronos Moncalieri e inanella così la tredicesima vittoria consecutiva mantenendo l’imbattibilità. Con Gruda in tribuna ad osservare un turno di meritato riposo prima della doppia sfida di Eurolega dei prossimi giorni, è Deshields a prendersi larga parte della scena orange: 29 punti per la statunitense che infila anche tre triple. Sono state parecchie le palle perse scledensi a causa di diversi esperimenti tentati dall’allenatore greco che sta approntando un gioco sempre più veloce e imprevedibile per la seconda parte di stagione.

La sfida si apre in tempo zero con la tripla di Mestdagh su assist di Sottana: sarà l’unica conclusione pesante complessivamente di tutto il primo tempo. Moncalieri risponde con DaPaixao, Toffolo e Landi in un continuo sorpasso fino al 9-11 che costringe il primo timeout scledense: il Famila ne esce in maniera perfetta con i canestri di Andrè e poi ben cinque realizzazioni rapide in contropiede da palla recuperata con Deshields, Verona e Mestdagh: 23-13 alla prima sirena.

Coach Terzo sistema difensivamente la sua squadra che non subisce più le sfuriate offensive di Schio e in attacco ritrova fiducia a precisione. Keys diventa il Re Mida orange e segna dieci punti consecutivi che portano il risultato sul 35-23. L’Akronos, per non concedere più canestri facili, diventa più fallosa e regala numerosi viaggi in lunetta alle avversarie: su 16 punti segnati nel quarto ben dieci arrivano a cronometro fermo. Nel finale, le giocate di Toffolo e Reggiani permettono alle piemontesi di andare al riposo sul 39-32.

Al 23’ Laksa sblocca nuovamente la contesa dall’arco e viene imitata da Mestdagh e DaPaixao che segna l’unica tripla ospite. Moncalieri si mantiene sempre intorno alla doppia cifra di scarto ma nelle ultime battute del quarto Deshields, Keys e Andrè con un gran recupero scavano il solco questa volta decisivo: 59-40 al trentesimo.

L’ultima frazione è quella nella quale Deshields si prende definitivamente la palma di MVP dell’incontro: la guardia statunitense buca per tre volte la retina dalla distanza e aggiunge un altro paio di cavalcate in contropiede ad entusiasmare il pubblico del PalaRomare. Le ospiti perdono Cordola e Katshitshi per cinque falli, e la partita si chiude sull’82-50 finale.

Il tabellino

Famila Wuber Schio – Akronos Moncalieri 82-50 (23-13, 39-32, 59-40)

Famila Wuber Schio: Deshields 29, Del Pero 0, Mestdagh 13, Sottana 2, Verona 6, Crippa 0, Andrè 11, Dotto ne, Keys 18, Laksa 3

Akronos Moncalieri: Toffolo 15, Da Paixao 15, Cordola 1, Landi 2, Reggiani 8, Delbalzo 0, Katshitshi 5, Ruzickova 2, Nicora 2, Cherubini 0