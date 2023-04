Serie A1 Femminile, Famila Schio - Reyer Venezia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Serata cruciale della stagione in serie A1 Femminile: si gioca la seconda semifinale, il derbyssimo veneto, e la finale play-out. Inizia la serie play-off che è una rivincita della Finale di Coppa Italia, ma anche di diverse altre Finali con in palio trofei. Arriva Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia (ore 20, diretta esclusiva LBF TV): tanta carne al fuoco, senza dubbio. Schio viene dall'avventura in EuroLeague Women, e dal grande terzo posto conquistato alle Final Four, Venezia ha potuto godere di ben otto giorni di riposo dopo aver chiuso la sfida con Ragusa. Fatica contro "ruggine", se così si può chiamare un break più lungo rispetto al solito doppio impegno: di sicuro sarà anche una gara di prestigiosi ex, tra Fassina, Bestagno, Sottana, Penna, Ndour e compagnia. Da un punto di vista fisico, non ci sono da registrare grosse situazioni di dubbio da entrambe le parti, almeno per il momento. Infine gli scontri stagionali dicono 2-1 per Schio: 83-71 e 73-62 (in Coppa Italia) per le scledensi, 73-72 per Venezia in regular season.

Sfida salvezza

Ma è tempo anche dei decisivi scontri play-out con la prima gara tra Akronos Tech Moncalieri e Bruschi San Giovanni Valdarno (ore 19, diretta esclusiva LBF TV). Dopo l'esito di Gara 1 con Lucca, forse Moncalieri non si aspettava questa serie: adesso la pressione si alza sempre più per le piemontesi, reduci da due prestazioni opache. San Giovanni Valdarno, dopo i buoni segnali di Gara 2, si è un po' sciolta a Faenza, su un campo decisamente ostico: le toscane si mettono di nuovo alla prova fuori casa, dove hanno vinto appena una volta in quindici gare disputate.