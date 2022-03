Serie A1 Femminile, è Famila Schio - Virtus Bologna la finale di Coppa Italia: dove vederla in tv o in streaming

Famila Wuber Schio e Virtus Segafredo Bologna sono le due finaliste della Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Palla a due alle ore 18, diretta in chiaro su www.lbftv.it e su LBF TV - Canale 411.



Il Famila Wuber Schio si impone nettamente sulla Gesam Gas&Luce Lucca 96-68. Le scledensi conducono da subito la partita e chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio di 7 lunghezze. Dal secondo quarto Lucca non riesce più a contenere le avversarie che riescono a raddoppiare il divario fino al 53-38 con cui si va all’intervallo lungo. Nella seconda parte di gara Schio continua a macinare punti sino al +28 finale, che vale la vittoria ma soprattutto l’accesso in finale. Ottime la prestazione di Jasmine Keys con una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi.



La Virtus Segafredo Bologna sfodera una prova di grande personalità contro l’Umana Reyer Venezia e vince 64-76. Una prima frazione di gioco molto equilibrata che si chiude con le virtussine avanti di sole due lunghezze. Il secondo periodo è quello decisivo, perché con un parziale di 5-16 Bologna rientra negli spogliatoi in vantaggio di 13 punti sul 25-38. Nella seconda parte di gara la Virtus amministra il vantaggio ottenuto e la Reyer non riesce a reagire. Le V nere conquistano la vittoria e volano in finale. Grande prova di Turner, autrice di una doppia doppia con 23 punti e 13 rimbalzi.

I tabellini delle semifinali





Famila Wuber Schio - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 96 - 68 (27-20, 53-38, 76-51, 96-68)

FAMILA WUBER SCHIO: De Shields* 11 (2/5, 2/4), Del Pero 3 (1/5 da 3), Mestdagh* 18 (4/5, 3/4), Sottana 5 (1/3, 1/2), Gruda* 12 (6/12 da 2), Verona* 5 (2/4, 0/4), Crippa 11 (1/1, 3/5), Andre' 11 (3/5 da 2), Dotto 2 (1/3, 0/2), Keys* 18 (5/10, 2/5)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 25/48 - Tiri da 3: 12/31 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 48 19+29 (Keys 11) - Assist: 30 (Verona 9) - Palle Recuperate: 13 (Mestdagh 3) - Palle Perse: 14 (Verona 3)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi 1 (0/0, 0/0), Natali* 10 (2/5, 2/3), Dietrick* 14 (7/11, 0/2), Parmesani* 9 (2/9, 0/1), Gianolla 6 (2/3 da 2), Kaczmarczyk* 9 (3/8, 1/1), Miccoli* 9 (3/6, 1/2), Valentino, Gilli 2 (0/3 da 2), Frustaci 8 (0/1, 2/5)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 19/46 - Tiri da 3: 6/14 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 33 8+25 (Dietrick 8) - Assist: 13 (Dietrick 3) - Palle Recuperate: 10 (Miccoli 3) - Palle Perse: 18 (Dietrick 5)

Arbitri: Barbiero M., Culmone C., Ugolini E.



Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 64 - 76 (20-22, 25-38, 41-56, 64-76)

UMANA REYER VENEZIA: Bestagno 6 (1/3, 1/2), Carangelo* 3 (1/5 da 3), Thornton* 5 (1/4, 1/2), Anderson 8 (3/8, 0/1), Madera* 13 (2/2, 3/6), Smorto 2 (0/0, 0/0), Attura* 5 (1/2, 1/2), Rescifina NE, Penna 7 (2/2, 1/2), Ndour Gueye* 15 (3/12, 2/4)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 13/33 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 36 12+24 (Ndour Gueye 10) - Assist: 17 (Anderson 4) - Palle Recuperate: 4 (Carangelo 2) - Palle Perse: 17 (Bestagno 4) - Cinque Falli: Attura

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 14 (4/7, 2/6), Tassinari*, Tava NE, Barberis 3 (1/4, 0/1), Laterza NE, Dojkic* 16 (2/3, 2/4), Battisodo 2 (1/1, 0/1), Turner* 23 (11/14 da 2), Zandalasini* 16 (4/8, 2/7), Cinili* 2 (1/2, 0/2)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 24/39 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 33 10+23 (Turner 13) - Assist: 14 (Dojkic 6) - Palle Recuperate: 9 (Dojkic 4) - Palle Perse: 8 (Dojkic 2)

Arbitri: Gagno G., Tommasi E., Lupelli L.





La finale: dove vederla in tv o in streaming



Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna, oggi alle ore 18, diretta in chiaro su www.lbftv.it e su LBF TV - Canale 411.