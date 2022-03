Serie A1 Femminile, domani scatta la Final Eight di Coppa Italia

Otto squadre per un trofeo. Dopo la vittoria dell'edizione 2021 del Famila Wuber Schio chi scriverà il suo nome nell'Albo d'Oro? La Coppa Italia - IFP Cup 2022 della serie A1 Femminile ai nastri di partenza: scatta la Final Eight da domani, 24 marzo, a domenica prossima. SI giocherà al PalaLupe di Via Leonardo da Vinci, a San Martino di Lupari. Tutte le partite saranno in diretta in chiaro su www.lbftv.it e su LBF TV - Canale 411.

Il programma delle gare

Giovedì 24 marzo 2022, Quarti di finale

Gara 1: Passalacqua Ragusa – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca (ore 18.00)

Gara 2: Famila Wuber Schio – Fila San Martino di Lupari (ore 20.45)

Venerdì 25 marzo 2022, Quarti di finale

Gara 3: Umana Reyer Venezia – Allianz Geas S.S.Giovanni (ore 18.00)

Gara 4: Virtus Segafredo Bologna – La Molisana Magnolia Campobasso (ore 20.45)

Sabato 26 Marzo 2022, Semifinali

Gara 5: Vincente gara 2 Vs Vincente gara 1 (ore 18.00)

Gara 6: Vincente gara 3 Vs Vincente gara 4 (ore 20.45)

Domenica 27 Marzo 2022, Finale

Vincente gara 5 – vincente gara 6 (ore 18.00)

La presentazione dei Quarti di Finale

(4) PASSALACQUA RAGUSA vs (5) GESAM GAS E LUCE LUCCA

Forse uno dei più attesi duelli alla vigilia della Coppa, tra una grande conferma e la vera e propria sorpresa della stagione. Non è stata un'annata facile per la Passalacqua: gli infortuni di Spinelli e Consolini hanno decisamente accorciato il roster, anche se la prima è rientrata di recentemente (ma lontanissima dal 100%); Tagliamento, una delle giocatrici più continue dal punto di vista realizzativo, ha di recente sposato un nuovo progetto in Francia; anche il pacchetto straniere ha vissuto un'annata travagliata, con Taylor fuori per qualche partita ma soprattutto Hebard, già arrivata in Italia in ritardo per gli impegni in WNBA, ha accusato infortuni che hanno costretto la squadra a correttivi in corsa (prolungamento per Ruzickova, inserimento di Williams). La Gesam Gas E Luce, dal canto suo, è in un momento magico che non si è interrotto con la tegola dell'infortunio che ha concluso anzitempo la stagione di Wiese: le toscane arrivano con voglia e determinazione all'impegno, tra l'altro forti del precedente del 72-67 del dicembre scorso al PalaTagliate, la sfida della tripla doppia di Blake Dietrick.

(1) FAMILA WUBER SCHIO vs (8) FILA SAN MARTINO DI LUPARI



Sfumato l'accesso alle Final Four di EuroLeague Women, il Famila Wuber va all'assalto del secondo successo stagionale. Schio si presenta al match imbattuto in Italia in questa stagione, 22 vittorie su altrettante gare, e con un organico che, rientrati i problemi di Dotto prima e DeShields poi, si può presentare nelle migliori condizioni: da vedere chi resterà fuori nel complesso turnover di straniere, tra Gruda, Mestdagh, DeShields, Gaye e Laksa. Per il Fila invece, in vista del derby veneto, scelte decisamente obbligate: gli infortuni di Ianezic e soprattutto di Russo, stagioni entrambe finite, hanno accorciato le scelte di coach Serventi che ora deve fare di necessità virtù, cercado d'inserire anche le giovani: San Martino cercherà di metter in apprensione le vincitrici in carica della Coppa Italia, magari contando sul sostegno del pubblico di casa, per uscire a testa alta da uno scontro impossibile.

(2) UMANA REYER VENEZIA vs (7) ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI



Dopo la gioia della qualificazione alle Final Four di EuroCup Women, l'Umana Reyer vuole sfatare un tabù. Proprio a San Martino, nel 2019, una delle sconfitte più amare della squadra in Coppa Italia: il parquet del PalaLupe porta benissimo all'Allianz Geas, che fu l'autrice di quel colpaccio ai danni delle orogranata e ha disputato addirittura la Finalissima tre anni fa. Oggi però per coach Zanotti la situazione è ben complessa: la squadra, partita con grandi aspettative, ha fatto fatica ad amalgamarsi e ha anche patito trinfortuni gravi ad Arturi, Graves, Crudo. Panzera è rientrata solo a stagione in corso, Ronchi è sostanzialmente ancora fuori mentre di recente Caterina Dotto ha saltato le gare con Faenza e Bologna. Anche la Reyer non può certo sorridere, per i problemi fisici che hanno tenuto fuori Petronyte e soprattutto Pan, che in stagione praticamente non si è vista mai (appena due gare): ma di certo a disposizione di coach Mazzon c'è un organico lungo e completo, tra i favoriti per la vittoria finale.

(3) VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA vs (6) LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO



Non è stata un'annata comoda per la Virtus Segafredo Bologna, che partita senza Hines-Allen e Turner, ha dovuto reinventarsi e trovare la quadra in corsa: coach Lardo non è stato fortunato nemmeno con gli infortuni, che hanno fatto saltare a Cinili e Zandalasini praticamente tutta la preparazione. L'organico, a pieni effettivi, ha subito poi una variazione dopo poche partite, con la partenza di una giocatrice importante come Hines-Allen: tuttavia, la Virtus sembra aver assorbito bene il colpo, e la crescita ad alto livello di Dojkic sta aiutando in attacco nei momenti caldi, come successo in casa del Geas. News della vigilia poi il colpo dell'ultima ora dell'ambiziosa società del patron Zanetti: l'austriaca Sarah Sagerer. Per la Virtus, però, arriva lo spettro La Molisana Magnolia Campobasso: le molisane hanno vinto 61-70 a Bologna, poi hanno perso 61-69 in casa loro, ma erano senza Gray. In entrambe le partite, Robyn Parks ha espresso una delle sue migliori pallacanestro e può ripetersi ancora una volta. Campobasso verrà da un recupero svolto appena due giorni prima della gara, a Empoli, ma anche in debito fisico può sognare il colpaccio.