Serie A1 Femminile, Final Eight: Famila Schio e Lucca in semifinale

Una grande Gesam Gas e Luce Lucca si guadagna le semifinali della Coppa Italia superando per 71-67 la Virtus Ragusa nel primo quarto di finale della manifestazione.

Il Famila Schio invece supera le padrone di casa di San Martino per 79-63 e raggiunge in semifinale le toscane. domani, sabato 26 marzo, alle 18 venete e siciliane avversarie in semifinale per contendersi l’accesso alla finalissima.

Famila - San Martino di Lupari 79-63

Il derby è stato molto equilibrato nonostante i tentativi di strappo iniziali orange del primo e secondo quarto: il Fila ha sfoderato una difesa importante che ha tenuto a freno Gruda e le ha permesso di rimanere in partita fino a metà dell’ultimo periodo. L’infortunio di Milazzo e la panchina corta sono stati fatali per le lupe che hanno poi patito il talento e l’esperienza scledense. In casa Famila Wuber, invece, determinanti le giocate di Laksa e l’apporto di Andrè (11 punti e 9 rimbalzi) in una serata difficile per Keys e Gruda; grande gioia per il ritorno in campo anche di capitan Dotto (assente dal 5 febbraio) seppur solo per cinque minuti.

Il tabellino

Famila Wuber Schio – Fila San Martino di Lupari 79-63 (20-18, 39-36, 63-57)

Famila Wuber Schio: De Shields 20, Del Pero ne, Sottana 8, Gruda 6, Verona 4, Crippa 6, Andrè 11, Dotto 3, Keys 6, Laksa 15

Fila San Martino di Lupari: Kelley 16, Guarise 0, Antonello 0, Filippi 5, Milazzo 18, Pilabere 0, Pastrello 7, Mitchell 17, Varaldi 0, Arado 0, Peserico 0, Diakhoumpa ne

Oggi gli altri quarti

Oggi giocano le altre quattro formazioni in lizza per un posto in semifinale: alle 18 c'è la Reyer Venezia in campo contro Sesto San Giovanni, mentre alle 20.45 la Virtus Bologna affronta Campobasso. Le due vincenti saranno avversarie in semifinale domani sera, sabato 26 marzo, alle 20:45 per guadagnare il pass per la finalissima contro una tra Famila Schio e Le Mura Lucca.