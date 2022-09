Serie A1 Femminile, finale di Supercoppa italiana: dove vedere la partita in tv e in streaming

Tutto secondo copione nelle semifinali. Famila Schio e Virtus Bologna vincono - rispettivamente contro Lucca e Ragusa - e si conquistano il posto nella finale di oggi pomeriggio. Saranno le due big del basket femminile italiano a contendersi la Supercoppa 2022 ad Alghero. Una sfida infinita che apre la stagione 2022/2023 e assegna il primo trofeo dell'anno. Le venete sono campionesse in carica e non intendono abdicare. Le V Nere cercano il riscatto e il rilancio alzando al cielo la coppa. Spettacolo garantito per questo super antipasto della serie A1 che sta per ricominciare.

Le semifinali

La Virtus Segafredo Bologna supera nettamente la Passalacqua Ragusa 99-62 e conquista così la finale della Supercoppa Italiana "Città di Alghero" 2022. Le virtussine si contenderanno il titolo con le campionesse in carica del Famila Wuber Schio. Una partita condotta con autorità dalla Virtus, che è riuscita fin da subito ad imporre il proprio ritmo di gioco. A metà partita i punti di vantaggio per le bolognesi sono 13 sul 48-35 con cui le due squadre vanno al riposo lungo. Al rientro sul parquet Ragusa non riesce a ricucire il divario e la Virtus continua ad aumentare il proprio vantaggio fino al 99-62 che chiude definitivamente la sfida.

Il Famila Wuber Schio, superando 82-71 il Gesam Gas&Luce Lucca al termine di una partita molto intensa dal punto di vista agonistico, aveva già staccato il pass per la finale nel pomeriggio di ieri. Una prima metà di gara in grande equilibrio, con le due formazioni che si rispondono colpo su colpo, rientrando negli spogliatoi sul 42-40 a favore delle scledensi. Al rientro sul parquet le detentrici del titolo tentano la fuga e con le giocate di Ndour riescono ad ottenere un vantaggio di 15 punti sul 67-52 con cui si va all'ultimo intervallo. A Lucca non basta una Parmesani in grande spolvero da 17 punti all'attivo per tentare una rimonta che inizia nell'ultimo periodo e che sfuma solamente nelle ultime battute.

Virtus Bologna - Famila Schio: dove vedere la partita in tv e in streaming

La palla a due della finale di Supercoppa italiana è fissata alle ore 18:00 di oggi, mercoledì 28 settembre, con la partita che sarà visibile su MS Channel (disponibile al canale 814 di Sky, oppure su Tivùsat o su www.mschannel.tv) oppure sulla piattaforma ufficiale della Lega, LBFTV.