Serie A1 Femminile, finale di Supercoppa Schio - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta streaming

Si assegna oggi il primo titolo della stagione del basket femminile italiano. La finale della Supercoppa sarà la classicissima tra Famila Schio e Virtus Bologna: palla a due alle 18 a Pordenone, diretta streaming in chiaro su LBF TV. Ieri le due semifinali, vinte dalle venete contro Sassari e dalle emiliane sulla Reyer.

Famila Schio - Dinamo Sassari

Il Famila Wuber Schio riesce ad avere la meglio contro una coriacea Dinamo Banco di Sardegna Sassari di sole due lunghezze per 55-57, al termine di una partita estremamente equilibrata che ha visto le scledensi conquistare la finale. Una sfida al cardiopalma, con Sassari che ha avuto nelle mani di Carangelo il tiro da tre allo scadere che le avrebbe regalato la vittoria contro la detentrice della Supercoppa Italiana. Schio si aggrappa all'ottima prestazione di Reisingerova che con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 falli subiti, oltre ad una buona prestazione corale difensiva con grande intensità le consente di ottenere un sudatissimo successo. Un'intensità messa in campo da entrambe le squadre per tutta la durata della partita, che ha dato vita ad una sfida appassionante e che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino all'ultima sirena.

Virtus Bologna - Reyer Venezia

La Virtus Segafredo Bologna supera l'Umana Reyer Venezia 65-74 e conquista la finale. Parte bene Venezia che riesce a imporre il proprio gioco nella prima frazione grazie a un parziale di 26-17 e trovando in Makurat un'ottima finalizzatrice. Nel secondo quarto si ribaltano i ruoli con la Virtus a fare la partita, trascinata da Andrè che guida un parziale corposo di 9-25 per il +7 con cui le due formazioni rientrano negli spogliatoi. Nella seconda parte di gara la Reyer non riesce ad accorciare il divario e Bologna mantiene a distanza di sicurezza le orogranata. Per la Virtus grande prestazione di Olbis Andrè, vera trascinatrice che chiuderà la sfida con 20 punti e 10 rimbalzi.