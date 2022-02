Serie A1 Femminile, 21a giornata: sintesi, risultati e classifica

Una sola vittoria in trasferta in questa 21a giornata di serie A1: quella della capolista Schio, che rimane imbattuta.

Per il Famila Wuber Schio il derby veneto è combattuto, ma si risolve nella seconda metà di gioco dove viene fuori tutta la lunghezza del roster veneto. Grande prestazione per Mestdagh che firma 20 punti e aggiunge 10 rimbalzi per la squadra di Dikaioulakos, brava a far sua il risultato nel terzo periodo, in cui concede appena nove punti alle avversarie. Gran partita anche per Gruda, con 16 punti. Per San Martino la migliore è Milazzo con 23 punti all'attivo nel 64-80 finale.

Nuovo sgambetto a una big per La Molisana Magnolia Campobasso, che vince 75-72 contro la Passalacqua Ragusa: una partita in cui le molisane sfruttano sicuramente le condizioni di una rimaneggiata Ragusa, che ritrova però una Taylor da 19 punti. Ad aiutarle è una maestosa Robyn Parks, che incendia la retina con 38 punti e mette la tripla decisiva per vincere il match: bene per le molisane anche Lawrence all'esordio, 9 punti dalla panchina.

A proposito di assenze, l'Akronos Moncalieri cade 80-67 contro l'Allianz Geas Sesto San Giovanni nella prima senza la straniera Da Paixao, tornata in Brasile per motivi personali. 18 punti di Miletic per le ospiti, ma Geas trova una Gwathmey da 21 punti e fugge nell'ultimo parziale, dopo tre quarti decisamente serrati nel punteggio.

Convincente vittoria nel derby contro la E-Work Faenza per la Virtus Segafredo Bologna, che s'impone 72-57. A spaccare la partita il 23-8 nel terzo quarto in favore delle bolognesi, che mettono in mostra una Dojkic in ottima forma da 20 punti all'attivo, mentre per Faenza c'è la solita prova di Kunaiyi-Akpanah, che troneggia con un 13+19 in un'area Virtus decisamente meno affollata per la partenza di Hines-Allen e la defezione di Turner.



Risultati



Dinamo Sassari - Umana Reyer Venezia 82 - 90

Virtus Segafredo Bologna - E-Work Faenza 72 - 57

Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 64 - 80

La Molisana Magnolia Campobasso - Passalacqua Ragusa 75 - 72

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Akronos Moncalieri 80 - 67



02/03/2022

Limonta Costa Masnaga - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca



USE Scotti Rosa Empoli - Costruzioni Italia Broni RINVIATA



La classifica



Famila Wuber Schio*** 36, Umana Reyer Venezia***** 28, Virtus Segafredo Bologna*** 28, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 28, Passalacqua Ragusa**** 22, Fila San Martino di Lupari*** 20, La Molisana Magnolia Campobasso**** 18, Allianz Geas Sesto San Giovanni** 18, Limonta Costa Masnaga**** 14, Dinamo Sassari**** 12, Akronos Moncalieri*** 8, E-Work Faenza** 8, Costruzioni Italia Broni**** 6, USE Scotti Rosa Empoli**** 2