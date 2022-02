Serie A1 Femminile, oggi c'è Famila Schio - Virtus Bologna: dove vederla in tv e streaming

Squadra in casa

Squadra in casa Famila Schio

Archiviata la sconfitta a Istanbul e in attesa di scoprire il proprio destino europeo (è certa la qualificazione ai Quarti di Finale di Euroleague Women), il Famila Wuber deve ora concentrarsi sul campionato il cui calendario si è infittito di appuntamenti di altissimo profilo. Si comincia questa sera con il recupero della tredicesima giornata di Serie A1 (ma a campi invertiti): al PalaRomare arriva la Virtus Bologna, una delle grandi contender per lo scudetto. La partita originariamente si sarebbe dovuta giocare il 2 gennaio alla Segafredo Arena.

Come Schio anche Bologna si è vista rinviare numerose gare e solo negli ultimi giorni ha trovato un minimo di continuità giocando il 5, il 10 e il 20 febbraio contro Campobasso, Sassari e Ragusa centrando tre vittorie consecutive. Per le V nere questa sarà inoltre la quarta trasferta consecutiva.

Quattro le bianconere in doppia cifra di media: Hines-Allen con 15,8 punti, Turner 15,1 punti e 13,1 rimbalzi, Dojkic 14,8 punti e la “quarta straniera” Zandalasini con 13,3 punti. Ci sono poi gli apporti importanti di Cinili, Barberis, Battisodo e Tassinari, senza dimenticare Ciavarella, Pasa e Laterza nelle rotazioni. La Segafredo è il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo al Famila, cattura gli stessi rimbalzi delle orange e vanta molte altre voci statistiche simili: un ulteriore segnale dell’equilibrio che ci si attende da questa sfida.

Per Schio, ancora imbattuto in campionato (striscia straordinaria di 16 successi consecutivi) questo sarà un banco di prova davvero importante: finora, infatti, ha incontrato solo la Passalacqua Ragusa (vittorie in entrambe le occasioni) tra le big di questa Serie A1. Il calendario scledense, poi, regalerà altri incroci da brividi con la trasferta a San Martino di Lupari domenica e a Venezia mercoledì prossimo.

I precedenti

Tre vittorie orange l’anno scorso: 85-78 all’andata (partita spettacolare decisa dopo un tempo supplementare), 54-73 al ritorno e 69-73 in semifinale di Coppa Italia. Nella stagione 2019/20, invece, un altro successo scledense: 57-70 all’andata mentre non si giocò la gara di ritorno per lo scoppio della pandemia.

Dove vederla in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in chiaro e in diretta su LBFTV (ch 411 DTT).