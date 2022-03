Serie A1 Femminile, oggi le semifinali di Coppa Italia

L’Umana Reyer Venezia e la Virtus Segafredo Bologna superano i quarti di finale della Techfind Coppa Italia - IFP Cup e si sfideranno in semifinale sabato alle ore 20:45.



Nella prima gara di giornata l’Umana Reyer Venezia riesce ad avere la meglio sull’Allianz Geas per 85-72. Una partita equilibrata nella prima metà con le lombarde che riescono a chiudere in vantaggio entrambi i quarti grazie ai due parziali favorevoli di 18-22 del primo quarto e di 18-19 nel secondo, che valgono il +5 (36-41) con cui si va all’intervallo lungo. Al rientro sul parquet la Reyer preme sull’acceleratore e con un parziale di 26-14 compie prima il sorpasso (62-55 all’ultimo riposo) e poi l’allungo decisivo per il +13 finale. Da evidenziare la doppia doppia di Ndour che ha chiuso la sfida con 17 punti e 13 rimbalzi.



Nell’ultima sfida dei quarti di finale la Virtus Segafredo Bologna si impone su La Molisana Magnolia Campobasso con il punteggio di 73-67. Una partita molto equilibrata soprattutto nella prima metà con Bologna che chiude il secondo quarto avanti di 5 lunghezze sul 48-43, con cui le due squadre vanno al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la Virtus tenta la fuga e riesce costruire un vantaggio rassicurante di 12 punti grazie al parziale di 15-8 della terza frazione. Campobasso non molla e rientra in partita fino alle battute finali che però consegnano la vittoria alle bolognesi. Da sottolineare le due doppie doppie di Zandalasini (19 punti e 11 rimbalzi) e Turner (16+10).



I tabellini





Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni 85 - 72 (18-22, 36-41, 62-55, 85-72)

UMANA REYER VENEZIA: Bestagno* 16 (2/6, 2/2), Carangelo* 15 (2/2, 3/4), Thornton* 13 (3/5, 1/4), Anderson 9 (2/5, 1/2), Madera 8 (3/4, 0/2), Smorto 3 (1/1 da 3), Attura* 4 (2/5, 0/3), Rescifina, Penna, Ndour Gueye* 17 (7/12, 1/5)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 21/40 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 16/20 - Rimbalzi: 38 12+26 (Ndour Gueye 13) - Assist: 13 (Thornton 3) - Palle Recuperate: 8 (Anderson 3) - Palle Perse: 10 (Bestagno 3) - Cinque Falli: Ndour Gueye

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 5 (1/4, 1/4), Raca* 14 (5/9, 0/2), Fietta 4 (2/3 da 2), Ronchi NE, Merisio, Panzera* 20 (7/9, 2/6), Valli, Trucco* 7 (2/6, 1/3), Ercoli 4 (2/4 da 2), Gwathmey* 18 (5/9, 1/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/44 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 32 9+23 (Raca 9) - Assist: 11 (Dotto 3) - Palle Recuperate: 6 (Dotto 1) - Palle Perse: 13 (Dotto 5) - Cinque Falli: Trucco

Arbitri: Longobucco A., Forni M., Castellaneta A.



Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso 73 - 67 (26-20, 48-43, 63-51, 73-67)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 3 (1/2 da 2), Pasa* 4 (2/4, 0/1), Tassinari 10 (2/3, 0/3), Ciavarella NE, Tava NE, Barberis, Dojkic* 15 (2/7, 2/5), Turner* 16 (7/8 da 2), Zandalasini* 19 (5/9, 1/10), Cinili* 6 (0/2, 2/2)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 19/35 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 20/28 - Rimbalzi: 34 8+26 (Zandalasini 11) - Assist: 9 (Zandalasini 3) - Palle Recuperate: 9 (Pasa 2) - Palle Perse: 10 (Squadra 3)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole NE, Lawrence 8 (3/5 da 2), Togliani 3 (0/3, 1/1), Trozzola NE, Trimboli* 6 (3/7, 0/1), Quinonez Mina 4 (1/2 da 2), Chagas*, Nicolodi* 7 (3/7, 0/1), Gray* 21 (5/7, 2/3), Amatori NE, Parks* 18 (3/5, 3/6), Egwoh NE

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 6/14 - Tiri Liberi: 13/21 - Rimbalzi: 35 5+30 (Nicolodi 8) - Assist: 14 (Trimboli 4) - Palle Recuperate: 4 (Togliani 1) - Palle Perse: 12 (Nicolodi 3)

Arbitri: Yang Yao D., Lanciotti V., Corrias C.

I risultati dei quarti

Passalacqua Ragusa - Gesam Gas E Luce Lucca 67 - 71

Famila Wuber Schio - Fila San Martino di Lupari 79 - 63



Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni 85 - 72

Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso 73 - 67



Oggi le semifinali



Famila Wuber Schio - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca (ore 18, diretta in chiaro su www.lbftv.it e su LBF TV - Canale 411)

Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna (ore 20.45, diretta in chiaro su www.lbftv.it e su LBF TV - Canale 411)