Serie A1 Femminile, play-off e play-out: ecco il calendario

I play-off e i play-out della Serie A1 femminile inizieranno ufficialmente il 12 aprile. Per quanto riguarda i play-off le otto squadre qualificate si sfideranno andata e ritorno nei quarti di finale, mentre i play-out prevedono il primo turno al meglio delle tre gare. Tutti a caccia delle favorite Famila e Reyer. Schio ha chiuso la stagione regolare con un record: 23 vittorie su altrettante partite. Il club scledense mai era riuscito nell'impresa. Nel campionato italiano a girone unico è successo solo altre otto volte (ma a sole altre quattro società): si comincia nel 1938, nel primo campionato a girone unico della storia, con l'Ambrosiana Inter. In seguito nel 1952 la Comense e per due campionati di fila prima Vicenza (1967/68 e 1968/69), poi Geas (1973/74 e 1974/75): in tutti questi casi le società si sono aggiudicate gli Scudetti, dato che non erano previsti play-off. Dall'introduzione dei play-off, le uniche imbattute sono state Vicenza (1986/87) e Comense (1997/98): in entrambi i casi le due formazioni hanno vinto lo Scudetto.



Il calendario dei quarti e dei play-out



QUARTI DI FINALE - ANDATA, martedì 12 aprile



• ore 20:30 - Fila San Martino - Famila Wuber Schio

• ore 20:30 - Passalacqua Ragusa - Gesam Gas&Luce

• ore 20:30 - La Molisana Magnolia Campobasso - Umana Reyer Venezia

• ore 21:00 - Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna



QUARTI DI FINALE - RITORNO, venerdì 15 aprile



• ore 19:30 - Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso

• ore 20:30 - Famila Wuber Schio - Fila San Martino

• ore 20:30 - Gesso Gas&Luce Lucca - Passalacqua Ragusa

• ore 20:30 - Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga





PLAYOUT - PRIMO TURNO - GARA 1, martedì 12 aprile



• ore 20:00 - Dinamo Sassari - Akronos Moncalieri

• ore 20:30 - E-Work Faenza - Costruzioni Italia Broni



PRIMO TURNO - GARA 2, sabato 16 aprile



• ore 20:30 - Akronos Moncalieri - Dinamo Sassari

• ore 20:30 - Costruzioni Italia Broni - E-Work Faenza



PRIMO TURNO - GARA 3 (eventuale), giovedì 21 aprile 2022



• ore 20:00 - Dinamo Sassari - Akronos Moncalieri

• ore 20:30 - E-Work Faenza - Costruzioni Italia Broni