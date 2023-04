Serie A1 Femminile, play-off e play-out: programma e orari

Inizio anticipato per i play-off della Techfind Serie A1: si parte da questa sera, martedì 4 aprile, con gara 1 dei quarti di finale tra il Famila Wuber Schio e La Molisana Magnolia Campobasso al PalaRomare (ore 20, diretta streaming esclusiva LBF TV). Schio reduce dal successo in Coppa Italia in quel di Campobasso: in attesa delle Final Four di EuroLeague Women, le "Orange" anticipano il turno di un paio di giorni, proprio per evitare eventuali concomitanze con la trasferta di Praga. Scopo del Famila chiudere al più presto la serie, per poi concentrarsi pienamente sul grande evento. Campobasso si presenta ai play-off con poche pressioni: ottenuta la qualificazione, la squadra di coach Sabatelli ha puntellato la rosa (è arrivata Scherf nel mese di marzo) e punta a dar battaglia, come già occorso nell'esordio in postseason dell'anno scorso contro Venezia. Tra le ex il capitano, Stefania Trimboli, che ha giocato per una stagione proprio col Famila, e Valeria Battisodo. Molisane però senza l'head coach Domenico Sabatelli, influenzato: in panchina l'assistente Vincenzo Di Meglio.

Serie A1 Femminile, PLAY-OFF, il programma GARA 1 Famila Wuber Schio-La Molisana Magnolia Campobasso (04/04/2023, 20:00) Virtus Segafredo Bologna-Parking Graf Crema (06/04/2023, 20:00) Umana Reyer Venezia-Passalacqua Ragusa (07/04/2023, 19:30) Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Allianz Geas (07/04/2023, 20:30) GARA 2 La Molisana Magnolia Campobasso-Famila Wuber Schio (07/04/2023, 20:30) Allianz Geas-Banco di Sardegna Dinamo Sassari (11/04/2023, 20:30) Passalacqua Ragusa-Umana Reyer Venezia (11/04/2023, 20:30) Parking Graf Crema-Virtus Segafredo Bologna (11/04/2023, 21:00) EV. GARA 3 (in aggiornamento) Famila Wuber Schio-La Molisana Magnolia Campobasso (10/04/2023, 20:00) Serie A1 Femminile, PLAY-OUT, il programma GARA 1 E-Work Faenza-Bruschi San Giovanni Valdarno (06/04/2023, 20:30) Akronos Tech Moncalieri-Gesam Gas E Luce Lucca (06/04/2023, 20:30): GARA 2 Bruschi San Giovanni Valdarno-E-Work Faenza (10/04/2023, 18:00) Gesam Gas E Luce Lucca-Akronos Tech Moncalieri (10/04/2023, 18:00) EV. GARA 3 E-Work Faenza-Bruschi San Giovanni Valdarno (14/04/2023, 20:30) Akronos Tech Moncalieri-Gesam Gas E Luce Lucca (14/04/2023, 20:30)