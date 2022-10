Serie A1 Femminile, prima giornata: risultati e classifica

Si chiude la prima giornata della Serie A1 con l’Opening Day di Cagliari, dopo una due giorni di grande pallacanestro e un clima di festa e gioia sugli spalti quasi sempre gremiti. Sabato il Famila Wuber Schio si è imposto nel derby veneto sul Fila San Martino di Lupari per 54-75. Pronta la risposta della Virtus Segafredo Bologna con la vittoria sulla Parking Graf Crema per 52-75. Ieri l’Umana Reyer Venezia supera E-Work Faenza 69-81. Primo quarto molto equilibrato in cui le due formazioni si rispondono colpo su colpo, con la Reyer però leggermente più precisa al tiro e va così al primo riposo avanti di 4 (21-25). Nella seconda frazione di gioco Venezia aumenta il proprio vantaggio fino a 10 lunghezze sul 38-48 che sancisce la metà di gara. Nella seconda parte della sfida Venezia riesce a mantenere a distanza di sicurezza le faentine nonostante alcune fiammate della squadra di Ballardini. La Molisana Magnolia Campobasso si impone sulla Gesam Gas&Luce Lucca 61-47. Partita dalle due facce con la prima parte in cui Campobasso ha dettato con autorità i ritmi di gioco, tanto che le due squadre rientrano negli spogliatoi con le molisane in vantaggio di 15 punti sul 37-22. Nella terza frazione di gioco Lucca reagisce e grazie a un parziale favorevole di 10-19 rientra in partita portandosi a -6 all’ultimo intervallo (47-41). La rimonta lucchese non si concretizza però nell’ultimo periodo e Campobasso si porta a casa la vittoria.



Infine, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari sconfigge nettamente RMB Brixia Basket 70-58. La partita inizia nel migliore dei modi per la Dinamo, che con grande determinazione riesce a mettere a segno un parziale importante che consente alle sarde di chiudere il primo quarto in vantaggio di 17 punti sul 27-10. Nella seconda frazione la matricola Brescia con coraggio piazza un contro parziale di 11-22 che le porta a -6 sul 38-32 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. La distanza tra le due formazioni resta pressoché la medesima per il resto della partita e Sassari bagna così l’esordio in campionato con una vittoria.





Serie A1 Femminile, 1a giornata: risultati



Allianz Geas Sesto San Giovanni - Akronos Tech Moncalieri 54 - 45

Passalacqua Ragusa - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 97 - 48

Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 54 - 75

Parking Graf Crema - Virtus Segafredo Bologna 52 - 75

E-Work Faenza - Umana Reyer Venezia 69 - 81

La Molisana Magnolia Campobasso - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 61 - 47

Banco di Sardegna Dinamo Sassari - RMB Brixia Basket 70 - 58



Serie A1 Femminile: classifica

Passalacqua Ragusa 2, Virtus Segafredo Bologna 2, Famila Wuber Schio 2, La Molisana Magnolia Campobasso 2, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 2, Umana Reyer Venezia 2, Allianz Geas Sesto San Giovanni 2, Akronos Tech Moncalieri 0, E-Work Faenza 0, RMB Brixia Basket 0, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 0, Fila San Martino di Lupari 0, Parking Graf Crema 0, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 0