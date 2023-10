Serie A1 Femminile, com'è andata la prima giornata: i risultati

Ad aprire la giornata di gare la partita amichevole tra Oxygen Roma Basket ed Ecodem Alpo, con la vittoria della squadra romana al termine di una partita divertente e interessante tra squadre di categorie diverse.



La prima partita ufficiale della domenica ha visto la vittoria della Virtus Segafredo Bologna sulla Passalacqua Ragusa al termine di una sfida bellissima. Gara inizialmente molto equilibrata con Bologna che riesce a chiudere la prima frazione di gioco comunque avanti di 5 lunghezze (17-22). Ragusa prova ad accorciare il divario affidandosi a Thomas e Spreafico ma la Virtus non cala d'intensità e metà gara si porta sul +8 (30-38). Al ritorno in campo le siciliane riescono a trovare punti con più continuità e iniziano la rimonta che si chiude con il sorpasso firmato da Pastrello per il 51-48 con cui si va all'ultimo intervallo. Nel quarto e decisivo periodo di gioco Bologna riesce ad avere la meglio e con la tripla nel finale di Zandalasini porta di fatto a casa la vittoria. 67-73 il finale. Per la Virtus 18 punti e 8 rimbalzi proprio di Cecilia Zandalisini, a Ragusa non bastano i 20 di Spreafico.



La seconda partita di giornata viene condotta fin dalle prime battute da La Molisana Magnolia Campobasso, che si impone nettamente sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Per le molisane da evidenziare la prestazione da doppia doppia di Kunaiyi-Akpanah con 14 punti e 12 rimbalzi, oltre ai 16 punti messi a segno da Dedic e Morrison. Per Sassari non bastano i 22 punti messi a referto da Hollingshed.



RMB Brixia Basket si aggiudica la terza partita di giornata per 61-55 superando la E-Work Faenza al termine di una grande rimonta nell'ultima frazione di gioco. Le faentine conducono la partita per i primi tre quarti, chiudendo ogni intervallo sempre in vantaggio (10-11, 22-24 e 30-38) grazie all'ottima prestazione di Tagliamento, che chiuderà la sfida con 18 punti. Ma dall'altra parte Garrick trascina letteralmente Brixia, mettendo a segno 11 punti nel solo ultimo quarto con 3 triple, che valgono la rimonta e il sorpasso per la vittoria finale.

L'Opening Day si chiude con una nettissima vittoria del Famila Wuber Schio ai danni dell'Allianz Geas per 81-43.

Una partita dominata fin dalle prime battute dalle scledensi, tra cui spicca la prestazione di Guirantes che chiuderà la sfida con 18 punti all'attivo. In doppia cifra a quota 13 anche Penna e Reisingerova.





Serie A1 Femminile, 1a giornata: risultati



Riposa: Oxygen Roma Basket