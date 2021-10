Serie A1 femminile, 5a giornata: programma delle partite e dove vederle in tv e streaming

La Serie A1 di basket femminile in campo per la quinta giornata: un altro big match in programma, sfide ad alta tensione e (purtroppo) un rinvio nel weekend di Halloween.

Il match in chiaro della settimana sarà la sfida tra Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 19, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411). Venezia, imbattuta ma reduce dalla sconfitta di Riga in EuroLeague Women, sfida le virtussine che sono tornate alla vittoria in campionato sabato scorso a Moncalieri ma vengono anche dalla sconfitta di EuroCup contro Roche Vendee. Nel frattempo, in settimana, la USA Turner ha raggiunto la squadra ed è andata in panchina in Coppa: da valutare il suo impiego. Anche Venezia intanto ha accolto la sua straniera Ndour-Fall, arrivata in laguna in queste ore.

Il Fila San Martino di Lupari sfida in casa l'Akronos Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): per San Martino da valutare Milazzo non impiegata nell'ultimo impegno di campionato a Empoli, in casa Moncalieri piemontesi reduci da tre sconfitte di fila che si affidano all'ex dell'incontro Toffolo, che ha esordito in A1 proprio con le "Lupe".

L'imbattuta La Molisana Magnolia Campobasso ospita la Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): le toscane vengono da una sconfitta pesante sul campo di Broni, molisane lanciatissime dopo la quarta vittoria in altrettante gare. Anche qui segnalazione tra le ex dell'incontro, la lunga Nicolodi.

In cerca di punti l'Use Rosa Scotti Empoli che al PalaSammontana incrocia l'Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), gran duello della scorsa stagione in ottica quinto posto: situazione molto diverse per entrambe, con l'Use ancora ferma a quota zero e il Geas che ha comunque vinto match importanti (come il derby contro Costa) ma ha tante assenze specie nel nucleo italiano. Arturi, Panzera e Ronchi non a disposizione per coach Zanotti, mentre per Empoli dovrebbe essere out la recente arrivata Jeune.

La Limonta Costa Masnaga, sconfitta proprio nel derby lombardo, sfida la E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) in un match delicato per le romagnole, sempre condizionate dagli infortuni (Schwienbacher, Franceschelli, Morsiani su tutte). Ex dell'incontro la USA Jori Davis, che ha militato con Costa nella stagione del ritorno in A1 delle "Pantere".

Match interno per il Famila Wuber Schio che ospita la Costruzioni Italia Broni (sabato, ore 19, diretta esclusiva LBF TV): per le scledensi da smaltire le fatiche di EuroLeague Women, dopo la lunga trasferta polacca di Gdynia, in cui è maturata la sconfitta. Da valutare anche le scelte di turnover per coach Dikaioulakos, fresco nuovo coach part-time della nazionale slovena. In casa Broni morale alto dopo il successo preziosissimo in casa contro Lucca.

Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Passalacqua Ragusa è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle difficoltà dovute all'ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia.