Serie A1 Femminile, programma della prima giornata e dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Si avvicina l'Opening Day, l'evento di apertura della stagione, giunto alla ventunesima edizione: l'evento si terrà il 30 settembre e il primo ottobre e ad ospitarlo sarà per la prima volta nella storia il PalaRomare di Schio. Tutte le partite in diretta streaming su LBF TV.

Il programma è ricco di appuntamenti da non perdere: a Schio andranno in scena le sei partite della prima giornata di campionato, oltre che le premiazioni degli Oscar LBF, previste per sabato sera alle ore 19.00 presso il Teatro Civico di Schio.

All'interno dell'Opening Day, oltre alle sei gare di campionato, sarà possibile vedere all'opera anche la matricola Oxygen Roma Basket, che riposa nel primo turno secondo il calendario, ma parteciperà alla due giorni scendendo anche in campo per un match d'esibizione conto l'Ecodem Alpo, una delle realtà più consolidate nel panorama della Serie A2.

Serie A1 Femminile, 1a giornata: programma e orari

Sabato 30 settembre

ore 14.30 - Alama San Martino di Lupari vs SANGA Milano

ore 16.45 - O.ME.P.S. Battipaglia vs Umana Reyer Venezia

ore 19.00 - Cerimonia degli Oscar LBF c/o Teatro Civico di Schio (Via Pietro Maraschin, 19)

Domenica 1 ottobre

ore 11.45 - Oxygen Roma Basket vs Ecodem Alpo (Partita amichevole)

ore 14.00 - Passalacqua Ragusa vs Virtus Segafredo Bologna

ore 16.15 - Banco di Sardegna Dinamo Sassari vs La Molisana Magnolia Campobasso

ore 18.30 - RMB Brixia Basket vs E-Work Faenza

ore 20.45 - Famila Wuber Schio vs Allianz Geas Sesto San Giovanni