Serie A1 femminile, quarta giornata: programma delle partite e delle dirette

Stasera alle 20.30 A (diretta esclusiva LBF TV) apre il quarto turno di serie A1 la Virtus Segafredo Bologna che, reduce da due sconfitte europee (l'ultima molto pesante, 84-46 contro Carolo), punta al riscatto sul campo dell'Akronos Moncalieri . Alla quarta gara in dieci giorni, coach Lardo attende ancora nuove sulla situazione di Cinili e ovviamente l'arrivo di Turner, che ha terminato la stagione WNBA con Phoenix; Moncalieri, al netto delle lungodegenti Berrad e Cordola, in organico-tipo.

Domani in campo tutte le altre: programma e dirette dei match della quarta giornata della Techfind Serie A1.

Passalacqua Ragusa contro Umana Reyer Venezia è assolutamente il match di cartello della settimana (domenica, ore 19, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - canale 411). Iblee che hanno iniziato alla grande il loro campionato, tre vittorie con uno scarto medio di 29.3 punti a gara: ritrovata Kuier e sistemata la situazione infortunate (anche se Taylor ha saltato l'ultimo match contro Costa Masnaga), squadra di Recupido lanciatissima anche se di fronte c'è la sempre temibile Reyer, reduce dal ko in EuroLeague Women contro Avenida.

Un match molto interessante è il derby lombardo tra Allianz Geas Sesto San Giovanni e Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): se in casa Geas ancora sono lunghi i tempi di recupero di giocatrici come Arturi, Panzera e Ronchi, contro Schio è rientrata Ercoli mentre attendono novità sulle condizioni di Gwathmey; Costa col dubbio Spreafico, ancora ferma ai box domenica scorsa per un problema alla caviglia.

Dopo la fatica europea, con sconfitta, con Tenerife il Banco di Sardegna Dinamo Sassari fa visita a La Molisana Magnolia Campobasso in uno scontro tra realtà ambiziose (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): Campobasso è l'autentica sorpresa di questo mese, essendo ancora imbattuta, Sassari (che in quest'inizio di stagione ha sempre fatto a meno di una straniera, la lunga Trebec) ha rialzato la testa contro Empoli trovando un successo importante per il morale.

Nella location straordinaria del PalaCattani tocca anche al Famila Wuber Schio, che ad appena tre giorni di distanza dalla trasferta con sconfitta di Sopron fa visita alla E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): faentine che hanno aggiunto alla lista infortunate anche la play Schwienbacher, ma sono reduci da un buon successo contro Broni. Per Schio da valutare le scorie della trasferta europea specie in fase di turnover delle straniere.

L'Use Rosa Scotti Empoli, ferma ancora a zero vittorie, punta al riscatto sul suo campo contro il Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), che dal canto suo ha destato un'ottima impressione in quest'inizio di campionato e di recente ha anche aggiunto un tassello come Pilabere nella rotazione (che però ha perso Ianezic, lungo stop per lei). Empoli, ancora alla ricerca di una straniera per completare il roster, dovrà fare di necessità virtù provando a portare a casa i due punti.

Chi, come Empoli, è ferma ancora a zero è la Costruzioni Italia Broni: la squadra di coach Castelli, se si esclude la batosta contro Ragusa, ha però sempre destato una discreta impressione. Per le bronesi la Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) può essere un ostacolo tostissimo: reduce dalla vittoria con Moncalieri, Lucca ha impreziosito l'organico con l'aggiunta di Wiese e sembra in eccellenti condizioni fisiche.



Prima di tutte le partite verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Haitem Jabeur Fathallah, atleta della Società Fortitudo Messina scomparso la scorsa settimana, e di Mahjabin Hakimi, la giovane pallavolista uccisa barbaramente in Afghanistan.