Serie A1 Femminile, quattordicesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Dopo la sosta natalizia e l'appendice del tredicesimo turno con Brixia-Bologna, la Techfind Serie A1 comincia il girone di ritorno.

Due sfide verranno disputate prima della fine del 2022: al PalaTagliate la Gesam Gas E Luce Lucca ospita La Molisana Magnolia Campobasso (questa sera, venerdì 30 dicembre, ore 20, diretta esclusiva LBF TV). Il girone d'andata non è stato il massimo per le toscane, che con quattro punti in classifica sono tutt'altro che lontane dalla zona più pericolosa. Per Campobasso la sconfitta di San Martino ha lasciato intravedere qualche crepa, pur con una classifica che dice settimo posto. Nicolodi e Battisodo le ex di turno.

La E-Work Faenza ospita al PalaBubani l'Umana Reyer Venezia (questa sera, venerdì 30 dicembre, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Dopo aver faticato per tutto il girone d'andata, la squadra romagnola ha rivitalizzato la propria classifica vincendo contro Crema e Lucca: per le ragazze di Ballardini l'aggancio al nono posto è ora più realistico. Di contro c'è una Venezia sicuramente temibile, che attende buone nuove sul fronte infortunate dove, dopo il break, c'è ancora da recuperare la decisiva Shepard.

Si gioca a Capodanno

La giornata proseguirà con le tre gare in programma per Capodanno: c'è il derby veneto tra Fila San Martino di Lupari e Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Come di consueto, difficile leggere i match delle scledensi, capoliste con netto margine su tutte le altre: da valutare le scelte di coach Dikaioulakos in termini di turnover e minuti, mentre San Martino sembra aver trovato un po' di ritmo nella sua stagione, con una serie di buone ultime prestazioni e il sesto posto. Di nuovo derby tra le sorelle Verona, con Marta (in forza alle "Lupe") ancora a caccia del primo successo sulla sorella Costanza, in maglia scledense.

La Parking Graf Crema attesa da un impegno semi-proibitivo al PalaCremonesi, arriva la Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La matricola ha girato la boa con tre vittorie, ponendosi in posizione di vantaggio rispetto alle dirette concorrenti, per Bologna invece un buon secondo posto: virtussine reduci dall'impegno ravvicinato di Brescia (con vittoria), che però non dovrebbe aver lasciato troppe scorie in termini di energia, pronostico chiuso ma la Crema dell'ex D'Alie, che all'andata era assente per infortunio, è pronta a giocare lo scherzetto alle emiliane.

Una possibile sfida ricca di equilibrio può esser quella del PalaEinaudi tra Akronos Tech Moncalieri e Allianz Geas (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). All'Opening Day match aspro, a basso punteggio, ma comunque equilibrato: è cambiato molto da quel confronto, con Geas che ha aggiunto Moore e Holmes nella mischia e Moncalieri che anche per via degli infortuni ha dovuto ridisegnare il roster, con Sklepowicz e Trehub (pronta al debutto) in più. Per Geas da valutare Dotto, che ha saltato l'ultimo match contro Ragusa.

Dopo l'inconsueta esperienza delle partite a Capodanno, rimangono due gare in programma: impegno interno al PalaLeonessa per la RMB Brixia Basket che sfida il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (lunedì 2 gennaio, ore 20, diretta esclusiva LBF TV). Dopo l'impegno molto complesso con Bologna, per Brixia (che ha fatto esordire il nuovo arrivo Aizsila) c'è una Dinamo che ha dosato energie e sforzi, anche forzatamente (infortunio di Makurat) contro Schio: cliente tosto una Sassari che è stata fino a questo momento la formazione più solida del torneo dietro le big.

Chiude il turno la partita del PalaGalli tra la Bruschi San Giovanni Valdarno e la Passalacqua Ragusa (martedì 3 gennaio, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). In casa Bruschi si cerca equilibrio dopo un girone d'andata con le porte girevoli, tra separazioni e novità: la più recente in queste ore, l'aggiunta dell'ex Broni Krivacevic. Ragusa, dal canto suo, deve riscattare l'ultima uscita esterna contro Geas, occasione sprecate per le siciliane che hanno poi raddrizzato la loro classifica nel match interno prima di Natale contro Moncalieri.