Serie A1 Femminile, un rinforzo finlandese a Lucca

Mercato in grande fermento nel massimo campionato femminile di basket. Non si muovono solo le grandi potenze, Schio, Virtus e Reyer, ma tutti i club sono scatenati e a caccia di rinforzi per una stagione, la prossima, che si preannuncia stellare. Il triangolo tra le due venete e le bolognesi potrebbe diventare, quindi, un mucchio selvaggio di pretendenti allo scudetto e alla Coppa Italia nel torneo che verrà. Anche se è ancora presto per dirlo, il mercato è no stop e regala colpi di scena. E anche il Basket Le Mura Lucca inizia le grandi manovre per la stagione 2022-2023: arriva in Toscana il centro della nazionale finlandese Helmi Cristina Tulonen.

Proveniente dalla Rentpoint.It Carugate, la classe 1998 è reduce da una bella stagione nel girone nord della Serie A2 dove ha viaggiato ad una media di 17,4 punti e catturato 10 rimbalzi a partita. Alta 1,90, Tulonen nel corso della sua giovane carriera vanta un’esperienza nel college americano di Pittsbourgh nella Division I Ncaa e due stagioni nella seconda lega spagnola con la casacca della Gdko Ibaizabal. Un rinforzo interessante per un reparto lunghe che potrà contare nuovamente su Caterina Gilli e capitan Maria Miccoli. “Tulonen è una giovane con ottime prospettive, reduce da una brillante annata in A2- presenta la sua nuova ala coach Luca Andreoli- è una giocatrice con buone qualità offensive, sia spalle a canestro che tirando dall’arco, alle quali abbina delle doti non indifferenti da rimbalzista. Sicuramente Helmi porterà in dote alla causa grande fisicità”.