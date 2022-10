Serie A1 Femminile, seconda giornata: risultati e classifica

Venezia, Ragusa, Schio e Bologna vincono anche nel turno infrasettimanale e rimangono a punteggio pieno, ma nella 2a giornata di Serie A1 Femminile arrivano anche le prime gioie di Lucca e di Moncalieri, dopo una partita palpitante contro Faenza.

L'Umana Reyer Venezia controlla nella prima metà contro La Molisana Magnolia Campobasso chiudendo addirittura sul 48-27 al riposo. Nella seconda parte Campobasso mette paura alle orogranata, prive oltre alle due straniere Yasuma e Delaere (arrivata in giornata a Venezia) anche di Fassina per una distorsione in riscaldamento, rientrando anche sul -6 (71-65) sul canestro di Milapie. Le molisane però pagano lo sforzo e perdono 80-68 con l'allungo Reyer nel finale: Shepard è sempre la top scorer a 22 punti, molto bene anche nella seconda uscita Villa (18) e Madera (16); per Campobasso 20 di Parks.

Il Famila Wuber Schio regola 67-38 un'Allianz Geas in emergenza, senza Holmes, Arturi, Gwathmey e con Moore convocata ma non a disposizione. "Orange" in scioltezza già dal primo quarto (20-7) e poi in amministazione controllata con Bestagno top scorer da 13 punti (più 9 rimbalzi), Keys a 10, Ndour a 11 così come sono 11 i punti per il nuovo arrivo Rhyne Howard, attesissima all'esordio in Italia. Per Geas gara negativa in cui la miglior realizzatrice è la croata Begic con 8 punti, nota positiva solo la gioia per l'Under Resemini che sulla sirena segna i primi punti in Serie A1.

La Passalacqua Ragusa passa anche sul campo di RMB Brixia Basket con un 65-83, in cui spicca una grande prestazione da 24+19 di Anigwe. Bene anche Hampton, Vitola e Romeo, tutte in doppia cifra per le siciliane; Brescia tiene per metà gara soprattutto trovano la buona vena offensiva di Johnson, 23 punti con 9/13 dal campo che però non bastano per arginare il calo che arriva nella seconda metà di gara, 24-36 il break ospite.

Il Fila San Martino di Lupari in organico ampiamente rimaneggiato spaventa la Virtus Segafredo Bologna (sempre priva di Dojkic ma con Barberis in più), ma alla fine capitola 85-72 al PalaDozza. Rientro di San Martino dopo una prima metà in sofferenza nella terza frazione con una Milazzo da 13 punti nel quarto, 24 alla fine, scatenata. Bologna però nel finale vola sull'onda delle sue "Big 3": Parker ne mette 25 con 14 rimbalzi, Laksa incendia la retina con 27 punti e Zandalasini chiude con 18,7 rimbalzi e 5 assist per la squadra di coach Ticchi.

Prima vittoria per la Gesam Gas E Luce Lucca che rompe il ghiaccio battendo la Parking Graf Crema 75-60. Ottima prova per le lucchesi di Giulia Natali che mette 23 punti con 5/8 da tre mentre sotto le plance si fa valere Treffers, 11+10. Kaba, 16+11, e una Dickey da 22 punti provano a tenere in partita Crema che presto scivola oltre i venti punti di scarto, salvo ricucire parzialmente il margine nel finale.

La partita più avvincente del turno a Moncalieri, seppur a porte chiuse: Tagliamento incendia la retina con 35 punti (career high), Westbeld piazza il 24+9, ma Faenza tiene botta e rimane incollata sino al finale punto a punto, complice una prestazione da 21 punti e 18 rimbalzi di Kunaiyi-Akpanah. Le romagnole però sprecano prima perdendo un pallone con Niedzwiedzka, poi sbagliando il possibile tiro del pareggio con Policari e l'ultimo a tempo quasi scaduto con Hinriksdottir, può festeggiare la squadra piemontese.

Serie A1 Femminile, 2a giornata: risultati



Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso 80 - 68

Famila Wuber Schio - Allianz Geas Sesto San Giovanni 67 - 38

RMB Brixia Basket - Passalacqua Ragusa 65 - 83

Akronos Tech Moncalieri - E-Work Faenza 88 - 85

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Parking Graf Crema 75 - 60

Virtus Segafredo Bologna - Fila San Martino di Lupari 85 - 72

Rinviata al 18/10/2022 Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno - Banco di Sardegna Dinamo Sassari



Serie A1 Femminile: classifica



Passalacqua Ragusa 4, Famila Wuber Schio 4, Virtus Segafredo Bologna 4, Umana Reyer Venezia 4, Banco di Sardegna Dinamo Sassari* 2, La Molisana Magnolia Campobasso 2, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 2, Akronos Tech Moncalieri 2, Allianz Geas Sesto San Giovanni 2, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno* 0, E-Work Faenza 0, RMB Brixia Basket 0, Fila San Martino di Lupari 0, Parking Graf Crema 0. (*una partita in meno)