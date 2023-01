Serie A1 Femminile, seconda giornata di ritorno: dove vedere le partite in tv e in streaming

Dopo lo "spezzatino" natalizio e di inizio anno, la Serie A1 torna in campo tutta nel weekend, con sette partite. Apre il turno la sfida del PalaSerradimigni tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Bruschi San Giovanni Valdarno (domani, sabato 7 gennaio, ore 19, diretta in chiaro LBF TV e MS Channel - Canale 814 di Sky): palpabile entusiasmo in casa Dinamo dopo l'impresa di Coppa contro Venezia. La partita con la Bruschi si colloca proprio in mezzo, con la partita del Taliercio del 12 che incombe, e che potrebbe esser una delle più importanti nella storia della giovane società sassarese (almeno in campo femminile). Di certo San Giovanni Valdarno non vuole esser una tappa transitoria, le toscane hanno cambiato molto, con l'ultimo arrivo di Krivacevic hanno completato il puzzle e ora sono pronte a dar battaglia.

Segue di sabato la partita tra E-Work Faenza e Akronos Tech Moncalieri (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Anche qui partita fondamentale, specie per Faenza che cova il sogno di una nona posizione che oggi dista quattro punti. Per le romagnole, la differenza canestri da ribaltare è decisamente esigua, -3, quindi una vittoria potrebbe riaprire i giochi: Moncalieri attende buone nuove in infermeria, necessario il rientro di Westbeld (fuori contro Geas per bronchite) per una sfida così delicata, tra l'altro fuori casa.

Reyer, Virtus e Schio

Tra le cinque gare della domenica, sempre d'impatto la sfida tra La Molisana Magnolia Campobasso e l'Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): la scorsa stagione le due squadre hanno dato vita a bei scontri tra campionato e Playoff, ci si chiede se la Magnolia, che non ha brillato durante le festività per prestazioni, possa fare lo sgambetto a una Venezia reduce da una prestazione brutta per la maggior parte dei 40' in EuroCup Women, maturata senza le infortunate Santucci, Meldere e Cubaj.

Sempre grande fascino nello scontro tra Fila San Martino di Lupari e Virtus Bologna (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): le emiliane, che hanno ritrovato Dojkic in EuroLeague Women, sfidano il loro passato in coach Serventi. Incrocio importante anche per la play Pasa, che ritrova la società che l'ha lanciata in A1. San Martino è reduce dall'eccellente gara contro Schio, in cui è seriamente andata vicina a battere le "Orange": riuscirà a ripetersi contro la Virtus?

Proprio il Famila Wuber Schio è reduce da due partite grigie: quella di San Martino, con vittoria, e la prestazione altalenante con sconfitta di Miskolc. Non può abbassare la guardia la formazione di coach Dikaioulakos che va in trasferta sul notoriamente difficile campo dell'Allianz Geas (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Coach Zanotti fa la conta delle infortunate in casa rossonera, guardando soprattutto alla situazione di Moore che è fuori da poco prima di Natale.

A proposito d'infortuni, anche la Passalacqua Ragusa in settimana ha dovuto sudare sette camicie, con Dotto e Hampton soprattutto non a disposizione contro San Giovanni: il calendario in questo senso aiuta Ragusa, che non solo torna al PalaMinardi ma affronta una RMB Brixia Basket in serie negativa (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), nonostante i nuovi arrivi in fase di mercato, che in più si è separata in queste ore da Sara Crudo. La trasferta siciliana si configura come insidiosa per le bresciane che proseguono il loro percorso per scongiurare l'ultimo posto in classifica.

In zona retrocessione, fondamentale la sfida tra Parking Graf Crema e Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): le toscane, che hanno costretto Campobasso a una gara punto a punto, pur senza Treffers, arrivano alla sfida con un notevole vantaggio di +15 nello scontro diretto quindi in caso di vittoria sorpasserebbero definitivamente le cremasche. Crema reduce dalla netta sconfitta di Capodanno contro Bologna, nel quale ha tenuto a riposo la play D'Alie.