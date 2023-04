Serie A1 Femminile, semifinale play-off: dove vederla in tv e streaming

Anche la Techfind Serie A1 ha ormai ristretto il campo a quattro contendenti: cominciano le semifinali play-off e questa sera è Virtus Segafredo Bologna contro Allianz Geas (ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV e MS Channel - Canale 814 di Sky) il primo match. Domani tocca al derby veneto tra Famila Schio e Reyer Venezia.

La sfida è una rivincita in termini di Playoff, bisogna infatti tornare alla stagione 2020/2021 per ripescare il primo scontro ai Playoff tra le due squadre. Bologna vinse in Gara 3, dopo la sconfitta sul campo lombardo in Gara 1: una serie molto particolare, col Geas che conserva più di qualche recriminazione per il suo esito. Partita che vive anche di discreti incroci, su tutto quello delle ex: Bologna può contare su Zandalasini e Barberis che si sono formate in casa Geas, per le rossonere invece Begic, che giocò proprio la serie di due anni fa, e Tava, che sta acquisendo minuti in questi Playoff proprio in luogo della croata.

Riguardo le indisponibili per il match infatti il dubbio più importante riguarda proprio Begic, che ha saltato la serie contro Sassari. In casa bolognese, Cinili e Pasa non hanno giocato nella serie contro Crema e anche lì sicuramente ci saranno delle valutazioni da compiere, specie per la play che ha un volume maggiore di minuti di gioco. Meno indecifrabili i precedenti stagionali che al momento favoriscono, e non di poco, Bologna: 92-58 e 53-71 le vittorie bianconere in regular season.