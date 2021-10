Serie A1 Femminile, domani la terza giornata: programma, orari e dirette tv e streaming

Domani la Techfind Serie A1 torna in campo per la terza giornata. Il programma e gli orari delle partite (e dove seguirle in streaming e in tv).

La sfida in chiaro della settimana è lo scontro tra Famila Wuber Schio e Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 19, in chiaro su LBF TV e LBF TV - canale 411). Scledensi reduci dal ko in EuroLeague Women, chiamate al pronto riscatto con le sestesi: in infermeria indisponibili De Pretto; in casa Geas perdura l'emergenza infortunate con la solita situazione legata alle lungodegenti Arturi, Panzera, Ronchi e il trauma cranico occorso a Gwathmey, più l'indisponibilità di Ercoli.

Promette spettacolo il derby veneto tra Fila San Martino di Lupari e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). In settimana San Martino ha aggiunto al roster la lunga lettone Karline Pilabere, per puntellare la squadra sotto le plance e nelle rotazioni, sfoltite dall'infortunio di Ianezic; Venezia è reduce da una lunga trasferta in Russia ad Ekaterinburg: sicuramente per le orogranata assenti Ndour, impegnata in WNBA, e Pan, per un problema al menisco.

Affascinante la sfida del PalaMinardi tra Passalacqua Ragusa e Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Ragusa ha accolto nel match contro Broni Kuier, subito performante: non sarà della partita naturalmente l'ex Spinelli, lungodegente in casa iblea. Per Costa, 50esima presenza nella Techfind Serie A1 per Matilde Villa reduce tra l'altro dal suo career high da 38 punti: coach Paolo Seletti nel frattempo attende buone nuove dall'infermeria su Spreafico, assente nelle prime due gare per un problema alla caviglia.

Dopo gli ottimi segnali del match contro Venezia, la Gesam Gas E Luce Lucca alla seconda uscita di fila al PalaTagliate, stavolta contro l'Akronos Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Occasione speciale per Caterina Gilli, attesa dalla centesima presenza in Serie A1: nel frattempo, Lucca ha accolto in settimane anche la realizzatrice Wiese, e ora il gruppo è al completo. Moncalieri senza Berrad e Cordola, che marcia però a grandi passi verso il rientro.

A caccia di punti Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), ancora ferme a zero in classifica. Situazioni non rosee da entrambe le parti: Dinamo reduce dal pesante ko in terra svizzera con Fribourg, con il solito problema Trebec, ancora ferma ai box. Empoli in settimana ha annunciato che la USA Didi Richards non arriverà in Italia, la società è attualmente alla ricerca di un'adeguata sostituta.

Stesso assunto per l'antipasto del sabato con la E-Work Faenza che sfida la Costruzioni Italia Broni (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) nel suo primo match al PalaBubani. In casa Faenza la situazione infortuni pare rientrata con il recupero di Cupido e il miglioramento delle condizioni di Manzotti, anche se perdura l'assenza di Franceschelli e Morsiani: prima al Bubani già decisiva per le romagnole, contro una Broni reduce dal -26 interno contro Ragusa. Ex dell'incontro in maglia faentina la lunga Castello.

La sfida che inaugura il turno vede impegnate la Virtus Segafredo Bologna e La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 15, diretta esclusiva LBF TV) nello scenario del PalaDozza. Virtus reduce dal ko in EuroCup Women contro Gernika: coach Lardo naturalmente non potrà contare su Turner, impegnata nelle WNBA Finals, in miglioramento le condizioni di Cinili, a referto giovedì ma ancora indisponibile. Gruppo al completo per Campobasso, con l'arrivo la scorsa settimana di Reshanda Gray.