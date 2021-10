Serie A1 Femminile, 3a giornata: tutti i risultati della domenica

Solo successi interni nella domenica della Techfind Serie A1, in cui tutte e cinque le partite fanno valere il fattore campo premiando la squadra in casa.

Derby veneto decisamente all'altezza delle aspettative al Taliercio, lo vince l'Umana Reyer Venezia. Il Fila San Martino di Lupari gioca alla pari per tre quarti e oltre, poi le orogranata prendono il largo, con un parziale di 24-9 nell'ultimo periodo: Reyer con 26 punti da Petronyte e altre tre giocatrici in doppia cifra (Anderson, Thornton e Carangelo). Per San Martino esordio senza punti per Pilabere, ma ottima prova di Filippi, autrice di 16 punti con 4/5 da tre, e di Milazzo con 13.

La Passalacqua Ragusa supera nettamente la Limonta Costa Masnaga: percentuali devastanti per le iblee che tirano 62% da due e un pazzesco 15/24 da oltre l'arco. Romeo è straripante con 29 punti e cinque triple a segno, Tagliamento ne aggiunge 25 con quattro bombe realizzante. Le masnaghesi perdono 97-67 e si consolano soltanto con le doppie cifre di Vaughn, Jackson e Matilde Villa che fatturano 46 punti di squadra in tre.

Largo successo per la Gesam Gas E Luce Lucca, che controlla il match contro l'Akronos Moncalieri e vince 76-59. Esordio di Wiese in casa toscana, 16 punti, ma a prendersi il proscenio è ancora una super Dietrick, 25 punti con 8 rimbalzi e 7 assist per la play. Moncalieri sconfitta alla prima uscita fuori dalle mura amiche, nonostante quattro giocatrici in doppia cifra e l'ottima doppia doppia di Toffolo, 12 punti e 12 rimbalzi.

Prima vittoria in campionato per il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che travolge l'Use Rosa Scotti Empoli per 84-61. Un successo che porta la firma di una devastante Shepard, autrice di 34 punti con 23 rimbalzi all'attivo a cui si aggiungono anche i 22 di Lucas. Empoli fatica e perde il terzo match in altrettante gare nonostante i 17 di Rembiszewska e 14 punti di Bocchetti.

Il Famila Wuber Schio passa sull'Allianz Geas Sesto San Giovanni 86-58, grande prestazione di squadra per le "Orange" che si concedono anche il lusso di dosare i minutaggi (Gruda, oggi 1000 punti in Serie A1, a riposo gran parte del match ma con 13 punti all'attivo) e i punti sul tabellone: le top scorer sono Laksa e Keys, a quota 15. Per il Geas, chiaramente condizionato dagli infortuni, 15 di Trucco e 10 di Caterina Dotto nel "derby" con la gemella Francesca.

RISULTATI

A1 Femminile, 3a di andata

16/10/2021

Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso 61 - 70

E-Work Faenza - Costruzioni Italia Broni 78 - 70

17/10/2021

Passalacqua Ragusa - Limonta Costa Masnaga 97 - 67

Dinamo Sassari - USE Scotti Rosa Empoli 84 - 61

Umana Reyer Venezia - Fila San Martino di Lupari 81 - 68

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Akronos Moncalieri 76 - 59

Famila Wuber Schio - Allianz Geas Sesto San Giovanni 86 - 58



CLASSIFICA

Passalacqua Ragusa 6, Famila Wuber Schio 6, La Molisana Magnolia Campobasso 6, Umana Reyer Venezia 6, Virtus Segafredo Bologna 4, Fila San Martino di Lupari 2, Limonta Costa Masnaga 2, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 2, E-Work Faenza 2, Dinamo Sassari 2, Akronos Moncalieri 2, Allianz Geas Sesto San Giovanni 2, Costruzioni Italia Broni 0, USE Scotti Rosa Empoli 0