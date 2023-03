Serie A1 Femminile, ultima giornata: risultati, classifica e accoppiamenti play-off e play-out

La Virtus Bologna chiude al primo posto la stagione regolare, con la netta vittoria su RMB Brixia Basket. Ordinaria amministrazione per la Virtus, sull'inedito parquet del PalaSavena di San Lazzaro di Savena: le virtussine gestiscono il match senza troppi patemi, e per tutto il resto c'è Iliana Rupert (che gioca tra l'altro di fronte al fratello Rayan, prospetto futuro in ottica NBA, presente sugli spalti): 32 punti e 16 rimbalzi. Bologna per la prima volta chiude al primo posto la regular season, e adesso volge lo sguardo alla Coppa Italia dopo il 90-51 interno.

Al secondo posto il Famila Wuber Schio, che suda le proverbiali sette camicie per rimontare un Banco di Sardegna Dinamo Sassari che chiude addirittura sul +18 la prima metà (35-53). Ma, una volta messa la testa avanti, la formazione scledense è implacabile:

Il Fila San Martino di Lupari congeda il campionato con lo sgambetto a La Molisana Magnolia Campobasso, 63-58: un risultato pesante, soprattutto per le molisane, che chiudono settime e sfideranno Schio. La decidono la tripla di Pastrello e il canestro di Washington per le giallonere, mentre il tiro con buon ritmo in uscita dai blocchi di Parks s'infrange sul ferro. La USA Washington miglior realizzatrice per San Martino con 16, insieme a Milazzo; 16 anche per Parks, dall'altra parte.

Ringrazia San Martino la Passalacqua Ragusa, che muove al sesto posto, trova Venezia ai Playoff e chiude con una nota positiva la sua stagione. 57-68 per le iblee che trovano 18 punti da una frizzante Romeo, affiancata da Hampton e Vitola in doppia cifra; Moncalieri, al netto delle tante assenze, trova 15 da Westbeld e 12 da Mitchell ma soprattutto, in ottica Playout, ritrova Tagliamento (8) dopo 147 giorni di stop.

Si agita anche la zona Playout: Moncalieri ottiene l'undicesimo posto, ma scende al dodicesimo la Gesam Gas e Luce Lucca che si fa rimontare dall'E-Work Faenza e perde 68-72. Decimo posto per la formazione di coach Sferruzza che interrompe la striscia di ko nel momento migliore catturando il fattore campo ai Playout: il tutto giocando senza la miglior scorer Kunaiyi-Akpanah nelle battute conclusive, 17+17 per lei. Per Lucca la nota positiva sono i 18 di Lisowa-Mbaka, ma la sconfitta è sicuramente pesante quantomeno per l'economia del primo turno Playout.

Per la Parking Graf Crema ultima uscita trionfale di regular season contro la Bruschi San Giovanni Valdarno. 90-58 per la formazione cremasca, festa grande per la matricola che va ai Playoff, San Giovanni invece è già ai Playout da tempo: prestazione pazzesca di Raelin D'Alie che piazza 25 punti, tutto il quintetto di Crema va in doppia cifra; per San Giovanni 18 di Garrick.

In una sfida praticamente ininfluente l'Umana Reyer Venezia supera 51-67 l'Allianz Geas: per la Reyer 12 di Fassina e 13 di Shepard; Geas risponde con 23 della lunga Moore che chiude nel migliore dei modi un'eccellente regular season. Per entrambe è già testa alla Coppa Italia.

Serie A1 Femminile, ultima giornata: risultati

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Umana Reyer Venezia 51 - 67

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - E-Work Faenza 68 - 72

Fila San Martino di Lupari - La Molisana Magnolia Campobasso 63 - 58

Famila Wuber Schio - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 85 - 79

Parking Graf Crema - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 90 - 58

Virtus Segafredo Bologna - RMB Brixia Basket 90 - 51

Akronos Tech Moncalieri - Passalacqua Ragusa 57 - 68

Serie A1 Femminile: classifica

Virtus Segafredo Bologna 48, Famila Wuber Schio 48, Umana Reyer Venezia 44, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 32, Passalacqua Ragusa 28, La Molisana Magnolia Campobasso 28, Parking Graf Crema 24, Fila San Martino di Lupari 22, E-Work Faenza 14, Akronos Tech Moncalieri 14, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 14, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 8, RMB Brixia Basket 4.