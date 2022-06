Serie A1 Femminile, una Nazionale belga il primo acquisto della Reyer Venezia

Si scalda il mercato anche in casa dell’Umana Reyer: arriva la Nazionale belga Antonia Delaere, guardia di 183 cm proveniente dal team spagnolo di Saragozza. Nata ad Anversa il 1° agosto 1994, vanta nel palmares tre titoli belgi (2017, 2018, 2019) con il Royal Castors Braine e tre Coppe belghe, oltre all’oro agli Europei Under 18 di Oradea nel 2011. Con le Nazionali belghe ha vinto a livello giovanile l’argento Under 16 nel 2009 a Napoli e raggiunto le semifinali ai Mondiali Under 17 in Francia nel 2010, mentre, con la Nazionale maggiore, sono arrivati il bronzo agli Europei del 2017 in Repubblica Ceca, le semifinali ai Mondiali 2018 di Tenerife e all’Europeo 2021 in Spagna e Francia, oltre alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

A livello di club, ha iniziato a giocare in patria con il BBC Kangoeroes-Boom, esordendo in prima squadra nella stagione 2009/10, con una breve parentesi in Francia, nel 2014/15, nell’Union Saint-Amand Porte du Hainaut. Nel 2015/16 è quindi passata al BC Belfius Namur Capitale, di nuovo in Belgio, come le successive tre stagioni con il Royal Castors Braine. Nelle ultime tre annate, ha giocato prima in Francia (Nantes Reze Basket) e in Spagna: prima all’IDK Eustotren e poi al Casademont Saragozza, con cui ha giocato 31 incontri nell’ultimo campionato, a 10,5 punti e 3,1 rimbalzi di media, tirando con il 52,9% da 2 e il 42,4% da 3.

“Sono davvero felice di far parte della Reyer Venezia. E’ un Club di grande tradizione con grandi ambizioni per il futuro – le parole di Antonia Delaere – Ho la sensazione che possano esserci tutti gli ingredienti per creare un bel gruppo unito per essere protagoniste in Italia e in Europa. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e i tifosi. La Reyer in questi anni si è costruita una reputazione importante in Europa con grandi risultati e ringrazio la società per l’opportunità. Inoltre non vedo l’ora di conoscere Venezia, una città meravigliosa”.