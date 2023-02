Serie A1 Femminile, ventesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La partita tra Bruschi San Giovanni Valdarno e Fila San Martino di Lupari (alle 19, diretta esclusiva LBF TV). In casa San Martino la sosta ha visto la partenza di Marta Verona, direzione Patti: le giallonere stanno lavorando per rinforzare un roster giocoforza più corto, nel frattempo San Giovanni Valdarno cerca un risultato che potrebbe darle un grosso vantaggio nella corsa ai Playout per evitare l'ultimo posto. Al PalaBubani la E-Work Faenza e il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (20.30, diretta esclusiva LBF TV) a confronto: molta curiosità per l'esordio a Faenza di Sierra Campisano, la lunga italo-americana girata da Schio che può dare una grossa mano a Kunaiyi-Akpanah, specie nella sfida nel pitturato contro Homes e una Dinamo sempre più lanciata. Torna in campo la Techfind Serie A1 per la ventesima giornata, la prima del rush finale della regular season. Folto programma di match per la giornata di oggi, sabato 18 febbraio: aprono l'Akronos Tech Moncalieri e Famila Wuber Schio (ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Per Moncalieri un'orribile partenza del 2023, complici anche i numerosi infortuni, ha condizionato il campionato: la formazione piemontese però vuole provare a impensierire una Schio che, dopo il break per le nazionali, si prepara alle fasi decisive del campionato e in EuroLeague Women.

La partita forse più interessante in termini di classifica si gioca domenica: Allianz Geas contro Virtus Segafredo Bologna (ore 18, diretta in chiaro LBF TV). Per la formazione rossonera partita difficile pur contro una Virtus che di recente ha dovuto far fronte all'infortunio di Parker, in maniera comunque estremamente brillante. Sarà anche una gara di ex, da una parte Begic e soprattutto Tava, dall'altra c'è Barberis e naturalmente Zandalasini.