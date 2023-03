Serie A1 Femminile, ventiduesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Ventiduesima giornata ricca di appuntamenti per la Serie A1, in vista anche del successivo turno infrasettimanale di mercoledì 8 marzo. Il turno comincia oggi, sabato 4 marzo: Fila San Martino di Lupari impegnata dentro casa contro la RMB Brixia Basket (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). San Martino, pur aggiungendo James, non è riuscita a invertire il trend negativo contro Crema: in settimana le giallonere hanno poi salutato un altro pezzo del loro organico, Giulia Ianezic che è approdata a Mantova. Brixia alle ultime chiamate: quattro partite per mettere insieme almeno quattro punti per la salvezza.

La sfida principale è quella tra Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna (domani, domenica 5 marzo, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La Reyer è reduce dal trionfo in EuroCup Women su Ramla che è valso le Semifinali: in occasione della partita con le israeliane, recuperate Cubaj, Kuier e Santucci, quest'ultima anche decisiva nel finale. Bologna in campionato è in buono stato di forma, e il ko in EuroLeague Women a Praga è stato decisamente indolore.

Grande sfida tra l'Allianz Geas e il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, ancora imbattuto nel 2023 (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Sfida infinita tra le due squadre, che si affronteranno anche in Coppa Italia e sono potenziali avversarie anche in un primo turno di Playoff, qualora dovesse permanere lo status quo: all'andata vittoria per le sassaresi in una sfida equilibrata e avvincente.

Partita interna per La Molisana Magnolia Campobasso, che sfida una Parking Graf Crema in grandissima forma (sabato, ore 20, diretta esclusiva LBF TV). Le cremasche hanno chiuso febbraio imbattute insediandosi all'ottavo posto, ma devono mantere questo ritmo per riuscire a concludere in zona Playoff: Campobasso reduce da una buona prova contro Schio, in attesa di recuperare Perry.

Passalacqua Ragusa attesa dal test interno contro l'E-Work Faenza (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Ragusa in flessione anche per i problemi d'infortuni (Vitola su tutte) che hanno reso recentemente più accidentato il cammino ibleo: Faenza cerca una risposta grintosa dopo alcune prove negative in termini di risultati, quattro sconfitte consecutive. Anche vero che il cammino, per le romagnole, è stato parecchio complesso, con quattro scontri contro formazioni del "lato sinistro" della classifica.

Dopo il ritorno alla vittoria, l'Akronos Moncalieri sfida sul suo campo la Bruschi San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Per Moncalieri la vittoria con Brescia ha ridato fiato e positività all'ambiente, che ha riaccolto tra le sue fila l'austriaca Sagerer. San Giovanni continua a stazionare al penultimo posto, e contro una potenziale avversaria dei Playout vuole dare segnali importanti, qualora riuscisse ad approdare alla postseason per la salvezza.

Per la capolista Famila Wuber Schio test alla portata contro la Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Dopo l'euforia del trionfo con Sopron, Schio torna in campo per la sfida alle toscane, reduci dalla turbolenta sfida contro Sassari, in cui sono andate molto vicine a una pesantissima vittoria. Da valutare le scelte di turnover delle Orange, considerato anche l'imminente turno infrasettimanale e un mese in cui arriveranno, fortunatamente, anche i Playoff di EuroLeague Women.