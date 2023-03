Serie A1 Femminile, ventiduesima giornata: risultati e classifica

La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica il big match di giornata al Teliercio contro una Venezia mai in partita per 60-85, una sfida già chiusa di fatto nella prima frazione di gioco con un parziale incredibile di 2-30 a favore delle bolognesi. Per le virtussine spicca la doppia doppia di Rupert che chiude la sfida con 134 punti e 14 rimbalzi. Altra vittoria netta per il Famila Wuber Schio che si impone al PalaRomare contro Gesam Gas&Luce 109-51 in una partita dominata fin dalle prime battute dalle scledensi. Da evidenziare la prestazione di Ndour con una doppia doppia da 12 punti e 13 rimbalzi. L'Allianz Geas Sesto San Giovanni ottiene una grande vittoria casalinga ai danni del Banco di Sardegna Dinamo Sassari con il punteggio di 83-49. Una partita che le padrone di casa hanno condotto con autorità mantenendo le sassaresi sempre a distanza di sicurezza. Per Geas in doppia cifra Moore (18 punti), Trucco (12), Pannerà (12) e Holmes (12). La partita più equilibrata di questa domenica è lo scontro tra Akronos Tech Moncalieri e Bruschi San Giovanni Valdarno che si è decisa solamente dopo un tempo supplementare con la vittoria delle toscane per 76-81. Grandi prestazioni per Garrick (doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi) e di Paulsson (doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi).

Tre vittorie casalinghe nel sabato della Techfind Serie A1, gioiscono Campobasso, San Martino e Ragusa. Vittoria sofferta per La Molisana Magnolia Campobasso che supera la Parking Graf Crema col punteggio di 69-62: le cremasche fanno una gara di rincorsa, guidate dal duo Dickey-Kaba, che mette insieme 30 punti e 20 rimbalzi in due. Ma le 21 palle perse pesano contro una Campobasso che manda in doppia cifra ben quattro elementi: Abdi, Trimboli, Quinonez e Parks. Occasione persa da Crema per la corsa ai Playoff. Il Fila San Martino si riprende il posto in postseason, con la vittoria 59-51 su RMB Brixia Basket: San Martino parte malissimo, sotto anche di 13 punti, poi risale guidata dalla buona prestazione di Kaczmarczyk, 15 punti e 8 rimbalzi, e dalla doppia doppia da 10+11 di Dedic. Per Brescia 15 punti realizzati da Molnar, le lombarde pagano i soli 21 punti realizzati nella ripresa. Anche la Passalacqua Ragusa rischia un po', ma poi cresce e supera l'E-Work Faenza per 85-79. Senza Vitola, 20 punti per Hampton, ma anche una grande prestazione dalla panchina di Dotto, 17, e 12 punti di Ostarello. Faenza con un losing effort per la pivot Kunaiyi-Akpanah con 29 punti e 15 rimbalzi all'attivo, ennesima doppia doppia della stagione, 13 per Moroni.

Serie A1 Femminile, 22a giornata: risultati

La Molisana Magnolia Campobasso - Parking Graf Crema 69 - 62

Fila San Martino di Lupari - RMB Brixia Basket 59 - 51

Passalacqua Ragusa - E-Work Faenza 85 - 79

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 83 - 49

Akronos Tech Moncalieri - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 76 - 81

Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 60 - 85

Famila Wuber Schio - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 109 - 51

Serie A1 Femminile: la classifica

Famila Wuber Schio* 44, Virtus Segafredo Bologna 40, Umana Reyer Venezia 36, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 34, Allianz Geas Sesto San Giovanni 28, Passalacqua Ragusa 24, La Molisana Magnolia Campobasso 24, Fila San Martino di Lupari 18, Parking Graf Crema 16, Akronos Tech Moncalieri 14, E-Work Faenza 12, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 8, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 8, RMB Brixia Basket* 4

*una partita in più