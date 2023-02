Serie A1 Femminile, ventunesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie A1 Femminile pronta a scendere in campo per la 21a giornata di campionato. Due derby in programma: quello delle Isole e quello dell'Emilia Romagna. Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ospita nella sfida tra isolane la Passalacqua Ragusa (domenica 26 febbraio, ore 16, diretta esclusiva LBF TV). Ragusa reduce dal ko contro Crema maturato senza Juskaite e Vitola, Sassari invece pare al top della forma con il quarto posto che al momento attuale è saldamente nelle mani della formazione di coach Restivo, con una partita in meno del resto della comitiva tra l'altro (manca il prossimo recupero contro Lucca, in data 1 marzo).

L'anticipo del sabato vede una sfida proibitiva per la Bruschi San Giovanni Valdarno che ospita l'Umana Reyer Venezia (sabato 25 febbraio, ore 19, diretta esclusiva LBF TV). San Giovanni ha fatto il suo con la vittoria, bella e sorprendente, con San Martino che ha dato respiro all'ambiente. Venezia reduce dal -5 contro Ramla, con il punto interrogativo legato alle condizioni di Kuier, infortunatasi al ginocchio contro le israeliane: si saprà di più in questi giorni, col ritorno del gruppo in Italia dopo la trasferta e i primi esami.

Partita fondamentale per RMB Brixia Basket che nella rincorsa alla salvezza trova al PalaLeonessa l'Akronos Tech Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). C'è molta curiosità nel capire se Moncalieri (che in settimana ha salutato Berrad, direzione Umbertide), decisamente in difficoltà in questo 2023, si sbloccherà contro le bresciane, che dal canto loro sono sembrate in crescita nella sfida di domenica scorsa a Campobasso: di sicuro per la formazione di coach Zanardi margine d'errore ridotto, se vuole puntare alla salvezza: cinque partite rimaste per fare almeno quattro punti (che potrebbero diventare di più in caso di risultati positivi di San Giovanni).

Ci si gioca i Playoff nello scontro tra Parking Graf Crema e Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta in chiaro LBF TV). Crema è decisamente calda dopo la vittoria di Ragusa: ora l'ottavo posto è vicino, contro una San Martino in fase di appannamento, che però potrà contare su una Dejza James in più per ampliare delle rotazioni che dopo la rescissione di Verona si erano ridotte ulteriormente.

Il Famila Wuber Schio attende La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Schio sospesa tra il risultato favorevole maturato con Mechelen e la partita con Sopron decisiva per il piazzamento nel Girone B di EuroLeague Women; Campobasso, dopo aver recuperato Kacerik, aspetta buone nuove sul recupero di Perry, ultima grande indisponibile per le molisane.

Il PalaDozza ospita il derby dell'Emilia Romagna: la Virtus Segafredo Bologna attende l'E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Dopo aver festeggiato un bel +30 in EuroLeague Women, tenendo a riposo Dojkic e Cinili ma riaccogliendo Parker, da valutare come Bologna mischierà le carte contro una Faenza che non ha fatto benissimo contro Sassari, nella gara d'esordio della novità Campisano (solo sette minuti per lei).

Partita difficile per la Gesam Gas E Luce Lucca contro un'agguerrito Allianz Geas (domenica, ore 19, diretta esclusiva LBF TV). Geas reduce da un'uscita poco brillante contro la Virtus Bologna, lo scoglio Lucca pare alla portata della squadra di coach Zanotti, che deve giocarsi tutto in queste partite per mantenere il quinto posto, con Ragusa ormai a contatto, in attesa dello scontro diretto che maturerà al PalaMinardi a marzo. Per Lucca primo impegno di due ravvicinati: l'1 marzo il recupero di campionato contro Sassari.