Serie A1 Femmminile, tutti i risultati dei recuperi

Cinque recuperi nella giornata di mercoledì della Techfind Serie A1, con un verdetto ufficiale, la retrocessione di Use Rosa Scotti Empoli.

Le empolesi vengono sconfitte 71-57 sul campo del Fila San Martino di Lupari: sale in cattedra per San Martino Mitchell con 21 punti e 11 rimbalzi, ma soprattutto una Irene Guarise da 20 punti, massimo in carriera, in luogo dell'infortunata Milazzo. Kelley sfiora una tripla doppia per le giallonere: 11 punti, 14 rimbalzi e 8 assist per lei; Empoli saluta l'A1 con 14 punti di Baldelli e 12 di Bocchetti.

Vittoria importante per la Limonta Costa Masnaga sul campo de La Molisana Magnolia Campobasso, priva in regia della sua play Trimboli. Costa gioca una grande prima metà mettendo a segno 52 punti, poi il lento recupero di Campobasso che dopo esser stata sotto anche di 18 arriva sino a un pazzesco 71-73 nel finale: le ospiti però trovano una super Spreafico, 25 punti e due triple clutch, per vincere 73-84. Bene anche Villa per la Limonta, 22 con 5 rimbalzi e 5 assist.

La Passalacqua Ragusa passa 80-68 contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che con un organico rimaneggiato tiene botta grazie ai 33 punti di Shepard, ma alla fine si vede costretto a cedere sotto i colpi di una Hebard da 20 punti, il 17+10 di Romeo e il 13+9 di Kuier. Per Ragusa anche 15 punti in 18' per Taylor, che però lascia la partita anzitempo per un infortunio.

L'Umana Reyer Venezia supera la Costruzioni Italia Broni in trasferta col punteggio di 53-72 controllando la gara sin dal primo periodo chiuso sul +13 (6-19). Thornton mette a segno 19 punti, doppia doppia per Ndour con un 10+11 mentre l'ex dell'incontro Madera chiude a 11 punti; per le bronesi 17 di Westerik, unica altra giocatrice in doppia cifra Galbiati con 10.



Vittoria netta del Famila Wuber Schio sulla Gesam Gas&Luce Lucca per 38-82, con le scledensi Del Pero e Laksa tra le migliori della sfida grazie ai 17 punti a testa messi a referto.





I risultati





Recuperi 1^ Giornata di Ritorno

Costruzioni Italia Broni - Umana Reyer Venezia 53 - 72

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Famila Wuber Schio 38 - 82



Recupero 2^ Giornata di Ritorno

La Molisana Magnolia Campobasso - Limonta Costa Masnaga 73 - 84



Recupero 4^ Giornata di Ritorno

Fila San Martino di Lupari - USE Scotti Rosa Empoli 71 - 57



Recupero 5^ Giornata di Ritorno

Passalacqua Ragusa - Dinamo Sassari 80 - 68





La classifica



Famila Wuber Schio*** 42, Virtus Segafredo Bologna* 36, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 34, Umana Reyer Venezia****** 32, Passalacqua Ragusa* 30, La Molisana Magnolia Campobasso* 26, Fila San Martino di Lupari 24, Limonta Costa Masnaga** 22, Allianz Geas Sesto San Giovanni 20, Dinamo Sassari 16, E-Work Faenza 14, Costruzioni Italia Broni 10, Akronos Moncalieri 10, USE Scotti Rosa Empoli 6.



*una partita da recuperare

**due partite da recuperare

***tre partite da recuperare

******sei partite da recuperare