Serie A1, finale scudetto: Famila Schio vince Gara 4 ed è Campione d'Italia

Il Famila Wuber Schio supera la Virtus Segafredo Bologna 69-84 in gara 4 delle Finali Scudetto e si laurea Campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia. Il successo al PalaDozza chiude la serie, non riesce l'impresa delle bolognesi di riaprire i giochi e andare a giocarsi il titolo nella bella sul campo delle venete.



Una serie bellissima in cui le scledensi e le virtussine hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo sul campo, accompagnato da quello altrettanto suggestivo sugli spalti del PalaDozza e del PalaRomare, culminato in questo atto finale che chiude un’altra stagione ricca di emozioni.



MVP delle Finali Scudetto è stata eletta Kitija Laksa, autentica mattatrice del Famila Schio durante questa stagione, l’unica nella storia a conquistare tutti i titoli di MVP (Supercoppa, Coppa Italia e Finali Scudetto).

Partita dominata da Dotto e compagne che, dopo la beffa di gara tre, hanno lasciato solo le briciole ad una combattiva ma stanca Bologna che ha comunque tenuto duro fino all’ultimo minuto. Festa grande per i 150 tifosi orange accorsi a Bologna, che hanno fatto sentire il loro calore alle ragazze della Famila in un PalaDozza stracolmo con quasi 3500 persone sugli spalti.





Il tabellino









Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 69 - 84 (16-24, 31-50, 49-71, 69-84)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer, Pasa* 11 (2/4, 1/2), Tassinari NE, Ciavarella NE, Barberis 10 (1/2, 2/5), Dojkic* 26 (6/8, 2/7), Battisodo 2 (0/2, 0/2), Turner* 4 (2/5 da 2), Zandalasini* 13 (5/8, 1/4), Cinili* 3 (0/5, 1/5)

Allenatore: Gianolla A.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 7/27 - Tiri Liberi: 16/20 - Rimbalzi: 31 8+23 (Turner 8) - Assist: 15 (Dojkic 3) - Palle Recuperate: 9 (Dojkic 4) - Palle Perse: 11 (Zandalasini 3)

FAMILA WUBER SCHIO: De Shields 6 (1/5, 1/2), Del Pero NE, Sottana 12 (1/2, 2/6), Gruda* 22 (9/12 da 2), Verona*, Crippa* 7 (2/3, 1/4), Andre' 6 (2/7 da 2), Dotto 2 (1/3 da 2), Keys* 8 (4/5, 0/2), Laksa* 21 (2/3, 5/11), Collier NE, Mutterle NE

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 22/40 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 43 12+31 (Gruda 9) - Assist: 18 (Sottana 5) - Palle Recuperate: 7 (Gruda 2) - Palle Perse: 15 (Sottana 4)

Arbitri: Valleriani D., Barbiero M., Nuara S.