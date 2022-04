Serie A1, Finale scudetto, Gara 2 tra Famila Schio e Virtus Bologna: dove vederla in tv o in streaming

Dopo il punto dell'1-0 in favore del Famila Wuber Schio, questa sera la Virtus Segafredo Bologna cerca di rispondere e pareggiare la serie, ancora sul campo delle venete, palcoscenico di Gara 2 delle finali scudetto di serie A1.

Secondo atto al PalaRomare, prima del trasferimento al PalaDozza per i prossimi due episodi: nel match d'apertura, Schio ha controllato la partita vincendo 83-73 e rimanendo sempre al comando, dopo un 11-1 d'apertura che ha condizionato il prosieguo del match. Laksa ha chiuso con 18 punti, in doppia cifra anche Sottana, Keys e Gruda; per Bologna 19 punti di Zandalasini, 17 di Barberis e 12 di Cinili.

Grande entusiasmo dopo l'1-0 per il Famila, ma coach Dikaioulakos sa che ci sono ancora margini di miglioramento: "Partiamo dal presupposto che entrambe le squadre sono molto stanche mentalmente. Abbiamo condotto per 40 minuti, la vittoria è molto importante, non importa come sia venuta. Detto questo, abbiamo fatto molti errori, specie nel secondo tempo, dobbiamo aggiustare la difesa: lo faremo domani con video e walktrough, ho piena fiducia nelle mie giocatrici, anche in momenti negativi so già che saranno sempre lì con la testa per fare il necessario per vincere". E anche la top scorer Kitija Laksa conta molto sugli aggiustamenti dopo Gara 1: "Sono felice e orgogliosa della mia squadra abbiamo giocato una gara intensa e fisica e portato a casa la vittoria. Siamo state ben preparate sulla partita, il coaching staff ha fatto un gran lavoro: abbiamo eseguito il piano partita e ottenuto la vittoria. Gara? Sta ai coach dirci cosa migliorare dopo aver visionato la partita, penso che dobbiamo limitare il numero delle palle perse, sono state troppe e non possiamo permetterci che riaccada".

In casa Virtus coach Angela Gianolla ha visto così la partita di giovedì: "Finché non provi queste partite non è la stessa cosa. Abbiamo pagato il divario iniziale, sapevamo che avrebbero iniziato così ma un conto è dirlo un conto è viverlo in campo. C’è stato un momento sul -7 dove in contropiede abbiamo sbagliato dopo un contatto e dall’altra parte siamo tornate sotto. Però è una serie, questo è il primo capitolo. I primi 10’ abbiamo pagato in fisicità, poi dopo abbiamo attaccato male e siamo state soft. Abbiamo pagato parecchie ingenuità". Un commento alla gara anche da Beatrice Barberis, 7/8 dal campo: "Abbiamo iniziato in maniera timorosa, non con la giusta energia. Abbiamo lasciato giocare facili a Schio. È solo gara 1, pensiamo già a sabato. Schio è più abituata a queste partite, noi oggi abbiamo imparato".

Il programma delle partite:



GARA 1 - Famila Wuber Schio vs Virtus Segafredo Bologna 83-73



GARA 2 - Sabato 30 aprile - PalaRomare

ore 20 - Famila Wuber Schio vs Virtus Segafredo Bologna



GARA 3 - Martedì 3 maggio - PalaDozza

ore 20:30 - Virtus Segafredo Bologna vs Famila Wuber Schio



GARA 4 (eventuale) - Giovedì 5 maggio - PalaDozza

ore 20:30 - Virtus Segafredo Bologna vs Famila Wuber Schio



GARA 5 (eventuale) - Domenica 8 maggio - PalaRomare

ore 18 - Famila Wuber Schio vs Virtus Segafredo Bologna

Famila Schio - Virtus Bologna: dove vederla in tv o in streaming

Per tutte le partite, riprese e streaming in chiaro e in diretta su LBFTV.it e su LBF TV - Canale 411 del digitale terrestre.