Serie A1, la finale scudetto sarà Famila Schio - Virtus Bologna

Squadra in casa Famila Schio

Sarà Famila Wuber Schio-Virtus Segafredo la finale Scudetto di serie A1. Le venete eliminano Ragusa al terzo atto della semifinale, mentre le emiliane fanno l'impresa in casa della Reyer Venezia.

Le partite

La sfida tra Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa vede vincere ancora le scledensi, 71-59 (Gruda 16; Kuier 15). Partita di parziali e controparziali, Schio meglio a inizio Gara con una bellissima partenza di Verona (11 punti a metà gara) e la solidità di Laksa ad assicurare il +11, ma Ragusa rientra con le triple di Kuier e Romeo per chiudere 38-33 a metà gara. Nel terzo quarto di nuovo strappo Schio e risposta Ragusa, con Hebard a incidere nel pitturato, nonostante ciò le "Orange" chiudono sul +6, 52-46 a dieci minuti dalla fine. Nell'ultimo quarto l'esperienza delle giocatrici di Schio e forse una maggiore lucidità portano alla vittoria del Famila, che allunga nel finale sino al +12.

Impresa Virtus Segafredo Bologna che al Taliercio passa 58-67 contro l'Umana Reyer Venezia (Thornton 16; Cinili 14), conducendo per gran parte della gara. In una sfida condizionata da polveri bagnate da dietro l'arco da ambo le parti (3/21 da tre le orogranata, 7/30 la Virtus), Bologna prende il largo nel secondo periodo proprio grazie a due triple di Tassinari e Zandalasini e al +11 firmato Turner. Una doppia cifra che la Virtus mantiene anche nel terzo quarto dove addirittura trova il 39-55 sulla tripla di Pasa, poi il progressivo rientro di Venezia che arriva anche sul -4 sulla tripla di Madera e successivo canestro di Ndour: scaccia le paure per la Virtus Sabrina Cinili e poi i tiri liberi sul sistematico di Battisodo e Zandalasini che sanciscono il punteggio finale.



Play Off – Semifinali, Gara 3



Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 58 – 67 [1-2]

Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 71 – 59 [2-1]

I tabellini



Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 58 - 67 (17-20, 30-39, 41-55, 58-67)

UMANA REYER VENEZIA: Bestagno* 11 (4/7, 0/2), Carangelo 5 (2/2, 0/3), Thornton* 16 (6/9, 0/2), Anderson* 10 (1/5, 0/2), Madera 5 (0/1, 1/6), Carraro NE, Smorto, Attura*, Penna 1 (0/1 da 2), Ndour Gueye* 10 (2/3, 2/4)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 19/25 - Rimbalzi: 34 10+24 (Ndour Gueye 8) - Assist: 14 (Ndour Gueye 3) - Palle Recuperate: 6 (Ndour Gueye 3) - Palle Perse: 13 (Anderson 4) - Cinque Falli: Thornton

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 2 (1/2, 0/1), Pasa 7 (2/2, 1/1), Tassinari 3 (0/1, 1/2), Ciavarella, Barberis* 5 (1/3 da 3), Dojkic* 11 (3/4, 1/11), Battisodo 5 (0/1, 1/1), Turner* 10 (5/10 da 2), Zandalasini* 10 (2/3, 1/7), Cinili* 14 (5/8, 1/4)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 18/32 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 40 13+27 (Turner 10) - Assist: 17 (Dojkic 4) - Palle Recuperate: 5 (Dojkic 2) - Palle Perse: 15 (Dojkic 3)

Arbitri: Scrima A., Capurro M., Nocera R.



Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 71 - 59 (22-12, 38-33, 52-46, 71-59)

FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero NE, Mestdagh* 3 (0/1, 0/7), Sottana 10 (1/3, 2/4), Gruda* 16 (7/12 da 2), Verona 11 (2/3, 2/3), Crippa, Andre' 10 (5/9 da 2), Dotto*, Keys* 7 (2/3, 1/2), Laksa* 14 (2/4, 2/5)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 19/40 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 40 12+28 (Andre' 9) - Assist: 20 (Sottana 6) - Palle Recuperate: 8 (Andre' 3) - Palle Perse: 14 (Gruda 5)

PASSALACQUA RAGUSA: Chessari NE, Romeo* 11 (1/2, 3/5), Kacerik* 2 (1/2, 0/1), Bucchieri NE, Spinelli 2 (1/2 da 2), Santucci 3 (1/3 da 2), Hebard* 10 (4/9, 0/2), Taylor* 13 (3/11 da 2), Ostarello 3 (1/1 da 3), Kuier* 15 (3/5, 3/9)

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 14/34 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 29 4+25 (Kuier 9) - Assist: 14 (Romeo 3) - Palle Recuperate: 8 (Santucci 3) - Palle Perse: 17 (Romeo 6) - Cinque Falli: Santucci

Arbitri: Martellosio M., Terranova F., Perocco A.