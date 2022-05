Serie A1, Finale scudetto, Gara 3 tra Virtus Bologna e Famila Schio: dove vederla in tv o in streaming

Tutti a Bologna per Gara 3: il PalaDozza pronto a vestirsi a festa per il terzo atto della Finale Scudetto di Serie A1. E' già una notte decisiva: Famila Schio può prendersi lo scudetto vincendo e portando la serie sul 3-0.

Il Famila Wuber Schio è forte non solo del vantaggio per 2-0, ma di un vantaggio anche a livello di morale dopo il netto 78-51 di Gara 2, un episodio che ha dato ancora più forza alle scledensi, che hanno dominato il match guidate da una chirurgica Laksa, 25 punti con 9/11 dal campo, principale accreditata per il titolo di MVP della serie: sarebbe tra l'altro un unicum nella storia del nostro campionato perchè nessuno è mai riuscito a fare "three-peat" vincendo MVP della Supercoppa, della Coppa Italia e della Finale Scudetto nella stessa annata.



Intanto, nel post-partita, anche coach Georgios Dikaioulakos è sembrato più sereno, dopo il +27, ma sempre con gli occhi sullo striscione del traguardo: "Sono veramente contento e faccio le congratulazioni alle mie giocatrici. Ci manca solo una vittoria, ma ciò non significa nulla. Concentrazione sulla prossima partita". Anche Jasmine Keys ha richiamato tutti all'attenzione dopo Gara 2: "Dobbiamo stare attentissime, lì troveremo un ambiente molto ostico. Non possiamo farci prendere dall’ansia. Occorre rifare quanto fatto di buono in queste prime due gare e non lasciarci sopraffare".

In casa Virtus Segafredo Bologna, emiliane pronte a lottare nonostante i segnali non eccellenti di Gara 2: Cecilia Zandalasini ha risposto presente con 13 punti, bene le play Battisodo (10) e Pasa (8) nella seconda metà, manca forse qualcosa da Dojkic, tutt'altro che al 100%, e ci vorrà un impatto maggiore da Turner, solo quattro tiri per effetto di una difesa serrata delle scledensi. Sicuramente coach Gianolla non era soddisfatta dopo Gara 2, queste le sue dichiarazioni a caldo: "Adesso sono molto arrabbiata perché lo scarto finale con la maglia che indossiamo non possiamo permettercelo. Fin dall’inizio l’energia l’abbiamo trasformata in nervosismo e questo non va bene perché poi si evidenziano molto di più le problematiche. Ora questo gruppo vuole rimanere unito in vista della gara di martedì in casa nostra e davanti al nostro pubblico". Che sarà decisiva.

Virtus Bologna - Famila Schio: dove vederla in tv o in streaming

Virtus Bologna - Famila Schio si gioca oggi, alle ore 20.30, in diretta in chiaro in streaming su LBF TV e in diretta tv LBF TV - Canale 411.