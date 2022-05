Serie A1, Finale scudetto, Gara 4 tra Virtus Bologna e Famila Schio: dove vederla in tv o in streaming

Dopo 40' di fuoco al PalaDozza per Gara 3, Famila Wuber Schio e Virtus Segafredo Bologna si ritrovano per Gara 4: punteggio sempre a favore delle scledensi, 2-1, ma Virtus carichissima dopo l'epilogo di martedì che ha allungato ulteriormente la serie.

Al termine di un match tiratissimo, la Virtus Segafredo Bologna ha tratto insospettabili risorse da un margine di scarto pesantissimo, rimontando sino al 72-71 finale con il recupero più canestro decisivo di Cecilia Zandalasini. Coach Angela Gianolla ha visto così il terzo atto della serie: "Sotto di 15 eravamo in grossa difficoltà anche se avevamo l’atteggiamento giusto. In attacco e in difesa ci siamo fermate e Schio è stata brava a punirci. Gli ultimi due minuti però non abbiamo mollato: siamo stati fortunati sull’ultimo tiro di Gruda ma evidentemente significa che doveva andare così. Giocare qui davanti a tanta gente è stato bellissimo, un’emozione enorme per tutte le ragazze che hanno messo in campo quel qualcosa in più. Questa sera ho visto tanta gente commossa e giovedì ne vogliamo ancora di più." Anche Cecilia Zandalasini ha parlato dopo la gara, visibilmente emozionata: “Sono incredula di quello che abbiamo fatto. Eravamo sotto di 15 ma non abbiamo mai mollato. Schio è una squadra organizzata e forte, con tante giocatrici di esperienza. Noi abbiamo giocato di cuore e questo ha fatto la differenza. Poi Ivana ha fatto una grande partita e una prestazione incredibile. Sono molto molto contenta. Giovedì speriamo di avere ancora più tifosi: giocare al Paladozza è una grandissima emozione, vederlo pieno per il basket femminile ci ha dato una forza enorme, soprattutto nei momenti di difficoltà".

Grande amarezza in Famila Wuber Schio, la squadra ha lasciato il campo dopo la sirena finale con facce che facevano già intravedere tutta la determinazione e la voglia di chiudere i conti in Gara 4, dopo una grande occasione persa. Nel post-partita ha parlato coach Georgios Dikaioulakos: "Negli ultimi tre minuti non abbiamo fatto bene, sbagliando tanto, il basket è un gioco di errori, dobbiamo sistemare quegli errori al più presto. Faccio i miei complimenti a Bologna. Però - la critica di Dikaioulakos - credo anche che la direzione di gara debba fare maggior attenzione, nei momenti cruciali sono mancate alcune chiamate che avrebbero fatto la differenza. Sia chiaro, non mi sto lamentando, sono errori che possono capitare specie alla fine dei quarti, ma credo che tutti in questo senso debbano esser più cauti. Mi aspetto una Gara 4 molto simile a questa, ormai le squadre si conoscono molto bene a vicenda, ci potrebbe esser qualche sorpresa ma a grandi linee potremmo vedere una partita simile alle precedenti".

Virtus Bologna - Famila Schio: dove vederla in tv o in streaming

Virtus Bologna - Famila Schio si gioca oggi, alle ore 20.30, in diretta in chiaro in streaming su LBF TV e in diretta tv LBF TV - Canale 411.