Serie A1, finali scudetto, gara 1: Famila Schio - Virtus Segafredo Bologna 83-73

Il Famila Wuber Schio si impone 83-73 sulla Virtus Segafredo Bologna al PalaRomare e si porta in vantaggio per 1-0 nelle Finali Scudetto di Serie A1. Partita condotta fin dalle prime battute dalle padrone di casa scledensi, che sono riuscite a tenere la testa sempre avanti contro le virtussine. Le bolognesi, dopo un impatto iniziale non proprio dei migliori, sono riuscite comunque a non fa scappare le avversarie di Schio, che sono riuscite ad ottenere la vittoria dimostrando maggior esperienza e lucidità nei momenti decisivi della sfida contro una solida Bologna. Per le scledensi da evidenziare la prestazione di Laksa con 18 punti e la doppia doppia di Keys (12 punti e 10 rimbalzi).



Domani, sabato 30 aprile, alle 20 al PalaRomare di Schio, il secondo atto della serie, che poi si sposterà a Bologna.



Il tabellino



Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 83 - 73 (21-15, 43-29, 60-49, 83-73)

FAMILA WUBER SCHIO: Mestdagh* 9 (2/3, 1/5), Sottana 13 (1/2, 2/5), Gruda* 10 (4/9 da 2), Verona, Crippa 3 (1/2 da 3), Andre' 9 (4/5 da 2), Dotto* 9 (4/5 da 2), Keys* 12 (3/4, 1/2), Laksa* 18 (2/3, 3/4), Mutterle NE

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 20/34 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 19/29 - Rimbalzi: 36 11+25 (Keys 10) - Assist: 20 (Mestdagh 8) - Palle Recuperate: 8 (Gruda 2) - Palle Perse: 19 (Laksa 6)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 3 (1/4, 0/1), Pasa*, Tassinari, Ciavarella NE, Barberis 17 (7/7, 0/1), Dojkic* 9 (3/8, 0/4), Battisodo 5 (1/1 da 2), Turner* 8 (4/5 da 2), Zandalasini* 19 (7/10, 1/9), Cinili* 12 (2/5, 2/5)

Allenatore: Gianolla A.

Tiri da 2: 25/43 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 28 12+16 (Turner 6) - Assist: 13 (Zandalasini 5) - Palle Recuperate: 13 (Dojkic 7) - Palle Perse: 16 (Dojkic 4)

Arbitri: Patti S., Almerigogna M., Forni M.