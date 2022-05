Serie A1, finali scudetto, gara 2: Famila Schio - Virtus Segafredo Bologna 78-51

Il Famila Wuber Schio supera nettamente la Virtus Segafredo Bologna 78-51 e vince anche gara 2 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1, portandosi in vantaggio per 2-0 nella serie conquistando la possibilità di vincere il tricolore già in gara 3 al PalaDozza di Bologna il prossimo 3 maggio alle ore 20:30. Partita dominata dalle scledensi, che sono riuscite a mantenere sempre a distanza di sicurezza le bolognesi grazie alle di Laksa in forma smagliante, vera mattatrice della sfida con 25 punti all'attivo, frutto di percentuali strepitose al tiro (80% da due e 83% da tre).





Il tabellino





Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 78 - 51 (22-17, 43-25, 58-37, 78-51)



FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero NE, Mestdagh* 7 (2/5, 1/7), Sottana 6 (0/3, 2/5), Gruda* 8 (4/7 da 2), Verona 6 (3/4, 0/3), Crippa 3 (0/1, 1/1), Andre' 5 (2/7 da 2), Dotto* 6 (2/4, 0/1), Keys* 12 (1/4, 2/4), Laksa* 25 (4/5, 5/6), Mutterle

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 18/40 - Tiri da 3: 11/27 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 47 13+34 (Andre' 8) - Assist: 22 (Mestdagh 4) - Palle Recuperate: 10 (Crippa 2) - Palle Perse: 12 (Keys 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer, Pasa 8 (1/2, 0/1), Tassinari, Barberis* 4 (1/2, 0/2), Laterza 2 (1/5 da 2), Dojkic* 6 (2/5, 0/4), Battisodo 10 (2/4, 2/3), Turner* 4 (1/4 da 2), Zandalasini* 13 (5/9, 1/4), Cinili* 4 (1/4, 0/3)

Allenatore: Gianolla A.

Tiri da 2: 14/39 - Tiri da 3: 3/20 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 34 9+25 (Turner 8) - Assist: 8 (Pasa 2) - Palle Recuperate: 7 (Battisodo 2) - Palle Perse: 12 (Barberis 3)

Arbitri: Salustri V., D'Amato A., Ferrara C.