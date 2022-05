Serie A1, finali scudetto, gara 3: Virtus Segafredo Bologna - Famila Schio 72-71

La Virtus Segafredo Bologna conquista gara 3 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1 superando di misura nel finale il Famila Wuber Schio 72-71 e accorciando lo svantaggio nella serie sul 2-1 per le scledensi. Gara 4 è in programma domani, giovedì 5 maggio, ancora al PalaDozza di Bologna, alle ore 20:30.

La partita

La formazione veneta, dopo aver vinto le due gare casalinghe, ancora una volta conduce per oltre trenta minuti, ma viene superata poi nel finale dal canestro in contropiede di Zandalasini: sull’ultimo possesso il tiro di Gruda gira sul ferro ma esce beffardamente.

La rimonta della Virtus al rientro in campo per l'ultimo quarto di partita. Schio litiga con il ferro, Bologna trova punti preziosi da Turner e poi triple pazzesche di Dojkic che infiammano a dismisura il PalaDozza: 67-68. Gruda e Keys ridanno il +4 ma ancora Dojkic punisce dall’arco mentre a 20” dalla fine Zandalasini appoggia in contropiede il sorpasso. Dal timeout il Famila costruisce un’ottima azione che porta all’appoggio di Gruda ma il ferro le sputa il canestro della vittoria. Vince la Virtus 72-71 e tutti i discorsi sono rimandati a Gara 4.



Il tabellino